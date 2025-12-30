ETV Bharat / state

भांडूप बस अपघातात चार कुटुंब उद्धवस्त, बहिणीच्या लग्नावरुन येताना तरुणीचा गेला जीव, तर एका आईलाही हिरावलं

भांडूपमध्ये झालेल्या बस अपघातात चार नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या चौघांची भावनिक व्यथा आहे.

Bhandup Best Bus Accident
भांडूप बेस्ट इलेक्ट्रिक बस अपघात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 30, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
मुंबई : भांडूप (पश्चिम) रेल्वे स्टेशन परिसरात बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसचा भीषण अपघात (Bhandup Best Bus Accident) झाला. सोमवारी (29 डिसेंबर) रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास बस रिव्हर्स घेत असताना अचानक चालकाचं नियंत्रण सुटलं. या अनियंत्रित बसखाली अनेकजण सापडले. या घटनेत चार नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर 11 जण जखमी झाले असून, काहींची प्रकृती गंभीर आहे.

प्रत्येकाला आपला जीव महत्त्वाचा असतो. मात्र, एका सेकंदाच्या अपघातानं होत्याचं नव्हतं होतं आणि सर्व स्वप्न, आकांक्षा मिटतात. अशीच चार कुटुंबांची कहाणी आहे, ज्यांनी भांडूप बस अपघातात आपले रक्ताचे व्यक्ती गमवले आहेत. यात कोणी बहिणीच्या लग्नावरुन घरी परत येत होतं, तर एक आई आपल्या मुलीला क्लासवरुन घरी घेवून येत होती. मात्र, काळानं घाला घातला व ती आई परत कधीच घरी येणार नाही याची कल्पनाही कदाचित त्या मुलीनं केली नसेल. पण, तेच तिच्या नशिबी आलं. ज्या आईनं आपल्याला चालायला, धावायला, बोलायला, लिहायला, वाचायला शिकवलं, तिच आई परत कधीच त्या मुलीला भेटणार नाही हे कल्पनेपलीकडचं आहे.

प्रणिता रासम यांचा मृत्यू : मुलगी क्लासला गेली होती. तिला आणायला आई क्लासमध्ये गेली. दोघी तिथून घरी येण्यासाठी निघाल्या. मात्र, मुलगी घरी आली व आई आलीच नाही. या अपघातात प्रणिता संदीप रासम (वय - 35) यांचा मृत्यू झालाय. प्रणिता यांचा एक मुलगा इयत्ता दुसरीमध्ये आणि एक मुलगी सहावी इयत्तेत शिकते. त्या मुलीसह दादरच्या डान्स क्लासमधून घरी परत येत असताना हा अपघात झाला. पती निलेश आणि दोन्ही मुलांसह त्या साईनगर भांडूप पश्चिम येथे राहतात. "मुंबईमध्ये बस ड्रायव्हर खूप वाईट पद्धतीनं गाड्या चालवतात," असा आरोप त्यांचा पती संदीप रासम यांनी केला.

वर्षा सावंतचा मृत्यू : या अपघातात एका 25 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला. अनेक स्वप्न तिनं पाहिली होती. स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ती धडपडत होती. मात्र, एक क्षण असा आला जिथं तिची सर्व स्वप्न सेकंदात मिटली. वर्षा सावंत (वय - 25) ही तरुणी टेंभीपाडा भांडूप इथे आई वडील आणि बहिणीसह राहत होती. ती टाटा हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून काम करत होती. ती काल खटाव येथील कोकराळे गावाहून परतत होती. ती चुलत बहिणीच्या लग्नाला गेली होती. एरवी एसटी 7 वाजेपर्यंत मुंबईला पोहोचते. पण, काल एसटी मुंबईला पोहोचण्यास 9 वाजून गेले होते. ती एसटीमधून उतरून टेंभीपाड्याला येण्यासाठी बेस्टच्या बसच्या रांगेत उभी होती. या अपघातात तिच्या डोक्याला खोच पडली आणि त्यातून खूप रक्तस्राव झाल्यामुळं तिचा मृत्यू झाल्याचं तिची मोठी बहीण अनुजा सावंतनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

मानसी गुरव यांचा मृत्यू : मानसी मेघश्याम गुरव (वय - 49) या शिवाजीनगर भांडूप इथे कुटुंबासह राहतात. त्या सायन हॉस्पिटलमध्ये वरिष्ठ नर्स म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांना 12 वी इयत्तेत आणि 11 वी इयत्तेत शिकणाऱ्या 2 मुली आहेत. अपघाताच्या दिवशी त्या घरी परतण्यासाठी बसच्या रांगेत उभ्या होत्या. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब भांडूपमध्ये राहतं. या अपघातानंतर त्यांचा भाऊ, पती आणि मुली सगळेच मानसिक धक्क्यात आहेत.

प्रशांत शिंदे यांचा मृत्यू : प्रशांत दत्तू शिंदे (वय - 42) हे भांडूप शिवाजी नगरचे रहिवासी आहेत. ते बालपणापासूनच इथे राहतात. त्यांना एक 10 वर्षांचा मुलगा आहे. प्रशांत हे घाटकोपरमध्ये 5 वर्षे ट्रॅफिक वॉर्डन म्हणून काम करत होते. भांडूप पश्चिम परिसर नेहमीच गर्दीचा असतो. फूटपाथ, रस्त्यावर पण फेरीवाल्यांनी दुकानं मांडलेली असतात. तिथंच ऑटो उभ्या असतात. तिथं बससाठी रांगेत उभं राहण्यासाठी जागाच नसते. यामुळं नागरिकांना सतत त्रास सहन करावा लागतो, अशी व्यथा प्रशांत यांचे शेजारी रतन जाधव यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडं मांडली.

