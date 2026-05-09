भंडारा शहरामध्ये 12 लाख 65 हजाराचा एमडी ड्रग्जसाठा जप्त; एकाला अटक
भंडारा शहरात अमली पदार्थांचा काळाबाजार चालवणाऱ्यांविरोधात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या एनडीपीएस पथकानं मोठी कारवाई केली. तब्बल 12 लाख 65 हजार रुपयांचे एमडी ड्रग्ज जप्त केले.
Published : May 9, 2026 at 9:25 PM IST
भंडारा : जिल्ह्यात पहिल्यांदाच एमडीसारख्या अतिशय घातक ड्रग्जची विक्री करणाऱ्या आरोपीला पकडण्यात पोलिसांना यश आलंय. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं तब्बल 12 लाख 65 हजार रुपयांचे एमडी ड्रग्ज आणि रोख रक्कम असा एकूण 13 लाख 47 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. विशेष म्हणजे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुट्टीवर असताना प्रभारी पोलीस निरीक्षक शिरीष भालेराव यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. प्रभारी अधिकाऱ्यांनी पहिल्याच कारवाईत मोठा मुद्देमाल जप्त केल्यानं हा केवळ योगायोग आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे. भंडारा जिल्ह्यात एमडी ड्रग्जची विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचा मुद्दा काही दिवसापूर्वी खासदारांनी उपस्थित केला होता. आता झालेल्या या कारवाईमुळं त्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
एमडी ड्रग्ज आणि रोख रक्कम जप्त : भंडारा स्थानिक गुन्हे शाखेला गुप्त माहिती मिळाली होती की, भंडारा शहरात एक इसम एमडी ड्रग्जची विक्री करत आहे. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून संशयिताची तपासणी केली. नागपूर येथील रहिवासी असलेला आरोपी कपिल खोब्रागडे हा मागील काही दिवसांपासून भंडाऱ्यात एका घरात भाड्याने राहत होता. त्याच्याकडून 12 लाख 65 हजार रुपयांचे एमडी ड्रग्ज आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपीला तत्काळ ताब्यात घेत पुढील कारवाई सुरू केली. आरोपीविरुद्ध नागपूरमध्ये यापूर्वीही अमली पदार्थ प्रकरणी दोन गुन्हे दाखल असून, तिसरा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो फरार झाला होता.
युवकांना एमडी ड्रग्ज खरेदी करताना अटक : भंडारा जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून अमली पदार्थांच्या वाढत्या जाळ्याबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत होते. यापूर्वीही नागपूर पोलिसांनी भंडारा जिल्ह्यातील काही युवकांना एमडी ड्रग्ज खरेदी करताना अटक केली होती. तसंच भंडारा शहरात गांजा विक्रेत्यांवर अनेकदा कारवाई करण्यात आली होती. दरम्यान, खासदार प्रशांत पडोळे यांनी एका शासकीय कार्यक्रमात भंडाऱ्यात एमडीसारख्या घातक ड्रग्जची विक्री सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पालकमंत्री पंकज भोयर हेही उपस्थित होते. त्यानंतर एमपीडीएस पथक तयार करण्यात आलं होतं. मात्र, त्या पथकाला कोणतंही विशेष यश मिळालं नव्हतं. मात्र, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक आणि जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सुट्टीवर असताना प्रभारी पोलीस निरीक्षक शिरीष भालेराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेच्या पथकानं ही मोठी कारवाई केली. त्यांनी तब्बल 12, लाख 65 हजार रुपयांचं एमडी ड्रग्ज जप्त केलं. त्यामुळं एकीकडं पोलिसांचं कौतुक होत असताना, दुसरीकडं याआधी या प्रकरणाकडं दुर्लक्ष का झालं, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. एमडी सारखं घातक ड्रग्ज भंडारा जिल्ह्यामध्ये मिळत असल्यानं भंडारा जिल्ह्यातील तरुणांसाठी धोक्याची घंटी आहे. त्यामुळं भंडारा जिल्ह्याच्या पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
आरोपीला अटक : याबाबत पोलीस उपनिरीक्षक निलेश मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, “भंडारा जिल्ह्यात ड्रग्ज विक्री होत असल्याच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांकडून वारंवार मिळत होत्या. त्या अनुषंगाने आमचे प्रयत्न सुरू होते. 7 मे रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार आम्ही आरोपीला अटक केली. आरोपीविरुद्ध नागपूरमध्ये तीन गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी एका गुन्ह्यात तो फरार होता. मागील आठ दिवसांपासून तो भंडाऱ्यात राहत असून येथूनच ड्रग्ज विक्री करत होता. त्याचे आणखी कोणाशी संबंध आहेत, ड्रग्ज कुठून आणले जात होते आणि कुठे विकले जात होते, याचा तपास सुरू आहे.”
