छत्तीसगडमधून येणाऱ्या पिकअपची भंडाऱ्यात ट्रकला धडक; नऊ लोकांचा मृत्यू, फरार चालकाचा शोध सुरू
भंडारा जिल्ह्यात शुक्रवारी पहाटे ट्रक आणि पिकअप यांच्यात भीषण अपघात झाला. या भीषण अपघातात तीन मुलांसह 9 जण ठार झाले. मृतात तीन मुलांचा समावेश आहे.
Published : September 11, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 11:25 AM IST
भंडारा - जिल्ह्यात पोळा सणाच्या उत्सवात पहाटेच्या सुमारास एक अत्यंत भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. नागपूर-रायपूर राष्ट्रीय महामार्गावर लाखनी तालुक्यातील पिंपळगाव सडक येथील भाऊ ढाब्याजवळ ट्रक आणि पिकअप व्हॅनमध्ये जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात तब्बल 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये तीन लहान बालकांचाही समावेश आहे. तर 9 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालय भंडारा येथे उपचार सुरू आहेत.
पहाटेच्या पाच वाजण्याच्या सुमारास नागपूर-रायपूर राष्ट्रीय महामार्गावर लाखनी तालुक्यातील पिंपळगाव सडक परिसरात हा भीषण अपघात घडला. छत्तीसगड राज्यातील 19 महिला या धार्मिक कार्यासाठी पिकअप वाहनानं छत्तीसगडवरून नागपूरच्या दिशेने निघाल्या होत्या. राष्ट्रीय महामार्गावरील पिंपळगाव येथील मोटघरे पेट्रोल पंप आणि भाऊचा ढाबा यादरम्यान पेट्रोल पंपावरून निघालेला ट्रक रस्त्यावर आल्यानं भरधाव धावणाऱ्या पिकअप गाडीच्या चालकाला गाडीवर नियंत्रण मिळवता आलं नाही. त्यामुळे पिकअप गाडी सरळ ट्रकच्या मागच्या भागात धडकल्यानं हा भीषण अपघात झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की पिकअपचा दर्शनीय भाग हा संपूर्ण चुराडा झाला. यामध्ये घटनास्थळी 8 जणांचा मृत्यू झाला. तर रुग्णालयात उपचार सुरू असताना एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे.
मृतांमध्ये यांचा आहे समावेश
- जामबाई रामावतार वर्मा (वय 50 वर्ष, राहणार भांडेवाडी नागपूर)
- मीनाक्षी राजकुमार वर्मा (26 वर्ष, राहणार लोहारा छत्तीसगढ)
- धैर्य रुपेश उईके (वय 4 वर्ष , राहणार चिचोला छत्तीसगड)
- स्वीटी रुपेश उईके (वय 6 वर्ष, राहणार चिचोला छत्तीसगड
- गायत्री रुपेश उईके (वय 30 वर्ष, राहणार चिचोला छत्तीसगढ)
- गणेशिया अरावत पटेल (वय 22 वर्ष, बांधटोला छत्तीसगड)
- सरिता विजय वर्मा (वय 30 वर्ष, राहणार लोहारा छत्तीसगड)
दोन महिलांची अजूनही ओळख पटलेली नाही.
जखमीमध्ये यांचा आहे समावेश
- गुलशन रमेश वर्मा (22 वर्ष)
- ललिता योगेश पटले (26 वर्ष)
- तन्मय योगेश पटले (4 वर्ष)
- डॉली अरावत पटेल (4 वर्ष)
- सुखी यारी पटेल (20 वर्ष)
- राजकुमारी पटेल (57 वर्ष)
- रमैया पटेल (30 वर्ष)
- दरिया पटेल (7 वर्ष)
अपघातामधील वरील जखमी सर्व छत्तीसगढमधील बांध टोला येथील रहिवासी आहेत सुभाष विजय वर्मा (5 वर्ष), रितेश विजय वर्मा (3 वर्ष), आणि मेधा राजकुमार वर्मा (3 वर्ष) हे लोहारा छत्तीसगड येथील रहिवासी आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच गडेगाव येथील महामार्ग पोलीस मदत केंद्राचे प्रमुख रवींद्र रेवतकर यांनी आपल्या सहकार्यासह घटनास्थळी पोहोचले आहेत. ग्रामस्थांच्या मदतीनं सर्व मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. जखमींना लवकरात लवकर उपचारांसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे पाठविण्यात आले. या घटनेतील पिकअप वाहनाचा चालक अपघातानंतर फरार झाला असून पोलीस सध्या त्याचा शोध घेत आहेत.
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