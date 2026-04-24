वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनचा अपघात, 5 जणांचा जागीच मृत्यू; मृतामध्ये नवऱ्याच्या मामा-मामीचा समावेश

वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनला ट्रकनं दिल्यानं मध्यरात्री अपघात झाला. या अपघातात 5 जणांचा मृत्यू झाला.

अपघातग्रस्त वऱ्हाडाचे वाहन (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 12:40 PM IST

भंडारा - जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील अड्याळ गावाजवळ गुरुवारी (23 एप्रिल) मध्यरात्री वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या मारुती ओमिनी आणि ट्रकच्या झालेल्या भीषण अपघातामध्ये पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर चार जण गंभीर जखमी झाले आहे. या जखमींना उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे भरती करण्यात आलेलं आहे. मृतांमध्ये पाच महिलांचा समावेश आहे. तसेच नवरदेवाच्या मामा-मामीचाही या अपघातामध्ये मृत्यू झालेला आहे.



भंडारा जिल्ह्यातील अड्याळ येथील रहिवासी लोमेश नान्हे यांचा मुलाचा लग्न सोहळा कोंढा या गावी होता. लग्न सोहळा आटोपून 9 लोकांचं वऱ्हाड घेऊन मारुती व्हॅन ही गाडी अड्याळच्या दिशेने निघाली. सौंदळ गावाजवळ आल्यानंतर भंडारा वरून पवनीच्या दिशेनं भरधाव वेगाने धावणारा ट्रकशी वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या मारुती व्हॅनची जोरदार धडक झाली. भरधाव ट्रकनं व्हॅनला अक्षरशः चिरडून टाकले. अपघात एवढा भीषण होता की यामध्ये बसलेल्या 9 लोकांपैकी 5 लोकांचा जागीच मृत्यू झाला.

जखमी रुग्णालयात दाखल- मृतामध्ये श्वेता पुरुषोत्तम नांगरे (17) रा. अड्याळ, प्रभाकर चाचेरकर (48) रा. वेलतूर, मुन्नी प्रभाकर चाचेरकर (43) रा. वेलतूर, दुर्गा देवराम नांगरे (40) रा. अड्याळ, नैना देवराम नांगरे (17) रा. अड्याळ तर जखमी मध्ये व्हॅन चालक सोहम जागेश्वर गाडेकर (25) रा. पिपळगाव निपाणी, नेहा गिरीधर नान्हे (18) रा. अड्याळ, रक्षा खेडकर (20) रा. अड्याळ, उमेश सोनवाने (रा. खैरलांजी जि. बालाघाट) या सर्वांना उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे दाखल करण्यात आलेलं आहे.

नवरदेवाचे मामा-मामी यांचाही मृत्यू- या अपघातामध्ये नवरदेवाचे मामा-मामी यांचाही मृत्यू झालेला आहे. आपल्या भाच्याच्या लग्नासाठी प्रभाकर चाचेरकर आणि मुन्नी प्रभाकर चाचेरकर हे नागपूर जिल्ह्याच्या वेलतूर वरून आले होते. भाच्याचा हा लग्नसोहळा त्यांना पाहता आला नाही. या अपघातामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. आनंद सोहळ्याच्या तोंडावर झालेल्या अपघातामुळे दुःखाचा डोंगर संपूर्ण कुटुंबावर कोसळलेला आहे.

जखमींची परिस्थिती सध्या गंभीर - या भीषण अपघाताचा आवाज दूरपर्यंत पोहोचताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळाकडे धाव घेत मारुती व्हॅनमधून 9 जणांना बाहेर काढण्याचा अथक प्रयत्न करण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. नऊ लोकांपैकी पाच लोकांचा जागीच मृत्यू झाल्यामुळे उर्वरित चार लोकांना नागरिकांनी आणि पोलिसांनी उपचारासाठी प्रथम अड्याळ रुग्णालयात दाखल केला. तिथून लगेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे उपचारासाठी दाखल केलं असून या जखमींची परिस्थिती सध्या गंभीर आहे. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा-

