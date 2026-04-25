ETV Bharat / state

बसच्या मागच्या चाकात येऊन बापलेकांचा दुर्दैवी मृत्यू, अपघात cctv मध्ये कैद

भंडारा बस आगारात विचित्र अपघात झालाय. यामध्ये बसच्या मागच्या चाकात येऊन बापलेकांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना सीसीटीव्हीत चित्रित झाली आहे.

भंडाऱ्यातील अपघात, इन्सेटमध्ये अपघातग्रस्त पितापुत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 25, 2026 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भंडारा - शहरातील भंडारा आगारातील कार्यशाळाची बस दुरुस्ती नंतर रिव्हर्स घेत असताना बाप लेकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. हा सर्व प्रकार CCTV मध्ये कैद झाला आहे. मृतकांची नावं रोहित खेडकर 35 वर्ष, रा. भंडारा आणि त्याचा 3 वर्षाचा मुलाचा रौनक खेडकर आहे. या घटनेनंतर काही काळ भंडारा आगार आणि रुग्णालयात तणावाचं वातावरण होतं. मृतकाच्या कुटुंबाला योग्य मोबदला मिळवा अशी मागणी कुटुंबियांची होती.


पाणी देण्याचे पुण्याचे काम जिवावर बेतले - मृतक रोहित खेडकर रा. कुंभारा टोली भंडारा त्याच्या घरून RO पाणीपुरवठा केंद्र चालवत होता. शुक्रवारी नेहमी प्रमाणे त्याने नवीन पाण्याचे कॅन आणले आणि रिकामे RO कॅन घेऊन स्वतःच्या दुचाकी क्रमांक MH 36 AM 1654 सुझुकी बार्गमैनवर बसला सोबत त्याचा 3 वर्षाचा मुलगाही होता. नेमक्या त्याचवेळी आगाराच्या कार्यशाळेत दुरुस्तीसाठी उभी असलेली बस क्र. MH 40 Y 5876 या गाडीची तपासणी करण्यासाठी संतोष श्यामराव सार्वे, सहाय्यक कारागीर याने गाडी रिव्हर्स घेतली. मृतक रोहित याने आपली दुचाकी सुरवातीलाच रोडच्या दिशेने करून ठेवली असल्याने पाठीमागून येणारी बस त्याला दिसली नाही आणि सवयीप्रमाणे आगारात कोणीही गाडीच्या मागे नसतात म्हणून मागे न बघता रिव्हर्स घेतली. मृतक रोहित याला काही कळण्याच्या आत बस त्याच्या आणि त्याच्या मुलाच्या अंगावरून गेली. चालकाला याची जाणीव होताच त्यांनी गाडी थांबवली आगारात उपस्थित सर्व कर्मचारी धावून गेले. ही संपूर्ण घटना CCTV मध्ये कैद झाली आहे. रोहित आणि त्याचा मुलगा रौनक यांना गाडीच्या खालून काढलं आणि उपचारासाठी जवळच असलेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.


घटनेची माहिती मिळतात कुटुंबाने रुग्णालयाकडे धाव घेतली आणि नंतर भंडारा आगरामध्ये आले. मात्र पोलिसांनी प्रसंगावधान राखून आगाराच्या गेटवर पोलीस बंदोबस्त ठेवला आणि संतप्त कुटुंबातील लोकांना आणि नागरिकांना आगाराच्या गेटवरच थांबून ठेवलं. अन्यथा घटनेनंतर चिडलेल्या संतप्त लोकांनी आगारातील बसचे नुकसान केले असते, ते थांबविण्यात पोलिसांना यश आलं. बराच काळ तिथे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं होतं. रोहितच्या कुटुंबाला योग्य तो आर्थिक मोबदला मिळावा अशी मागणी यावेळेस नागरिक करत होते. घटनेनंतर विभागीय नियंत्रक यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसंच पोलिसांनी सुद्धा घटनास्थळी भेट देऊन घटनेचा तपास सुरू केला आहे.

TAGGED:

भंडारा आगारात झाला अपघात
FATHER AND SON MEET TRAGIC END
BHANDARA ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.