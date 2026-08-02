फोटो-व्हीडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत खंडणी उकळणारी टोळी जेरबंद , भाग्यनगर पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई
या टोळीने आणखी किती जणांना आपल्या जाळ्यात ओढले आहे, याचा तपास आता पोलिसांकडून सुरू आहे.
Published : August 2, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 2:56 PM IST
नांदेड : तरुणाला हनी ट्रॅपमध्ये अडकवून आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हीडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देणाऱ्या रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. नांदेडच्या भाग्यनगर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात एकूण 5 जणांना अटक केली आहे. विशेष म्हणजे पोलिसांनी तक्रारीनंतर अवघ्या काही तासांत 5 आरोपींना अटक केली. यामध्ये 4 महिलांचा समावेश आहे. पोलिसांनी एकूण 5 लाख 50 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. आरोपींकडून 2 चारचाकी वाहने, 4 मोबाईल फोन, सोन्याची अंगठी आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. पोलीस अधीक्षक डॉक्टर नीलाभ रोहन यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाग्यनगर पोलीस आणि गुन्हे शोध पथकाने ही कारवाई केली आहे. तसेच या टोळीने आणखी अशा प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का, याचा तपास सुरू आहे.
अटक करण्यात आलेले हे 5 जण नांदेडमधील आहेत. शिला सुनील भटणे (वय 39 वर्षे, बेलानगर, नांदेड), इंद्राबाई विठ्ठलराव बनसोडे (वय 55 वर्षे, इंदिरा नगर, नांदेड), सुनिता रामकिशन सोनकांबळे (वय 55 वर्षे, सावित्रीबाई फुले कॉलनी, नांदेड), रेखा रामचंद्र इंगोले (वय 45 वर्षे, देवगावचाळ, नांदेड) आणि अमन मारोती कांबळे (वय 22 वर्षे, पानिपत, नांदेड) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावं आहेत.
नक्की प्रकरण काय? : नांदेड शहरातील एका तरुणाची सोशल मीडियावरून एका महिलेसह ओळख झाली. महिलेने सुरुवातीला मैत्री केली. त्यानंतर महिलेने तरुणाचा चॅटद्वारे विश्वास जिंकला. त्यानंतर महिलेने त्या तरुणाला आपल्या घरी बोलावलं. त्या तरुणानेही कोणताही विचार न करता घर गाठलं. मात्र घरी पोहोचताच सगळा प्रकार पूर्वनियोजित असल्याचे तरुणाच्या लक्षात आलं.
पीडित तरुणाकडून तक्रार : त्या महिलेचे साथीदार आधीपासूनच घरात दबा धरून बसलेले. या साथीदारांनी तरुणाला जबरदस्तीने पकडलं. तरुणाला मारहाण करत त्याचं आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हीडिओ काढण्यात आले. आरोपींनी तरुणाला व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. तसेच 1 कोटी रुपयांची खंडणी मागितली. मात्र घाबरलेल्या तरुणाने तातडीने भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली.
तक्रारीनंतर पोलिसांनी तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्त माहितीच्या आधारे सापळा रचला. त्यानंतर काही तासांत टोळीचा पर्दाफाश केला. प्राथमिक तपासात ही टोळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांना लक्ष्य करत असल्याचे निष्पन्न झालं. मैत्री आणि प्रेमाचे आमिष दाखवून त्यांना एकांतस्थळी बोलावलं जायचं. त्यानंतर जबरदस्तीने अश्लील व्हीडिओ तयार करून बदनामीची भीती दाखवत मोठ्या रकमेची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
पोलिसांचं आवाहन काय? : या टोळीने यापूर्वीही अशाच प्रकारे अनेकांना गंडा घातला असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा अनुभव आलेल्या किंवा फसवणुकीला बळी पडलेल्या नागरिकांनी तक्रार दाखल करावी, असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.
पोलिसांचा असा सल्ला : सोशल मीडियावर अनोळखी व्यक्तींशी मैत्री करताना सावध राहा. कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नका. संशयास्पद प्रकार आढळल्यास तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधा," असं आवाहन नांदेड पोलिसांनी केलं आहे.
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