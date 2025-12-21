ETV Bharat / state

भगूरमध्ये 25 वर्षांनी शिवसेनेच्या गडाला सुरुंग; राष्ट्रवादीच्या प्रेरणा बलकवडे नगराध्यक्ष

भगूर नगरपरिषदेत मोठा राजकीय उलटफेर पाहायला मिळाला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तब्बल 25 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणली आहे.

NASHIK LOCAL BODY ELECTION RESULT
भगूरमध्ये 25 वर्षांनी शिवसेनेच्या गडाला सुरुंग (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
नाशिक : भगूर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार प्रेरणा बलकवडे यांनी शिवसेनेच्या उमेदवार अनिता करंजकर यांचा 1,800 मतांनी पराभव केला. या निवडणुकीत तब्बल 25 वर्षांनी भगूरच्या गडाला राष्ट्रवादीनं सुरुंग लावला.

प्रेरणा बलकवडे नगराध्यक्षापदी विराजमान : सावरकरांची जन्मभूमी अर्थात नाशिकच्या भगूर नगरपालिकेत तब्बल 25 वर्षांनी सत्ता परिवर्तन झालं आहे. शिवसेनेचे पदाधिकारी विजयी करंजकर यांच्या पत्नी अनिता करंजकर यांचा पराभव करून राष्ट्रवादीच्या प्रेरणा बलकवडे या नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या आहेत. भगूरमध्ये शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा आणि शिवसेना (उबाठा) अशी लक्षवेधी लढत रंगली होती. करंजकर यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना (उबाठा) अशा तिन्ही पक्षांची मोट बांधत परिवर्तनाची लढाई प्रतिष्ठेची केली होती. या निवडणुकीत कोणाचं पारडं जड ठरते याकडं नाशिक जिल्ह्याचं लक्ष होतं. प्रेरणा बळकवडे यांच्या प्रचारासाठी आमदार सरोज अहिरे यांनी कंबर कसली होती. विजय करंजकर आणि सरोज अहिरे यांनी प्रचारादरम्यान एकमेकांवर टीका केली होती. अशात तब्बल 25 वर्षानंतर शिवसेनेच्या गडाला सुरुंग लावून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार प्रेरणा बलकवडे नगराध्यक्षपदी विराजमान झाल्या आहेत.

माध्यमांशी बोलताना नुतन नगराध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे (ETV Bharat Reporter)

सावरकरांच्या जन्मभूमीत विकास करणार : "मी गेल्या अनेक वर्षांपासून भगूरमध्ये काम करत होते. आज भगूरच्या जनतेनं माझ्यावर विश्वास दाखवला. सर्वप्रथम त्यांचे आभार व्यक्त करते. राजकारण असो किंवा समाजकारण ज्यावेळेस जनतेकडून आपल्याला अशा प्रकारची पावती मिळते, त्याचा विशेष आनंद होतो. सावरकरांची जन्मभूमी असलेल्या भगूरमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा नव्हत्या. त्या सुविधा देण्याचं काम मी करणार आहे. माझ्यासोबत राष्ट्रवादी, भाजपा आणि शिवसेना (उबाठा) हे मित्र पक्ष होते. त्यामुळं हा विजय मिळाला आहे. यापुढं अधिक चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करणार," असं नुतन नगराध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे यांनी सांगितलं.

दिलेलं आश्वासन पूर्ण करणार : "भगूरकरांनी मला काम करण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली. त्यांचे मी आभार मानते. यासोबत भाजपा पदाधिकारी, शिवसेना उबाठा पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचं देखील मोठं सहकार्य मिळालं. त्यामुळं हा विजय शक्य झाला. निवडणुकीदरम्यान आम्ही जे आश्वासन भगूरकरांना दिलं ते पूर्ण करून दाखवणार," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सरोज अहिरे यांनी सांगितलं.

