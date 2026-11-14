काँग्रेसच्या पलीकडचे नेहरू! आधुनिक भारताच्या जडणघडणीतील शिल्पकार
पंडित जवाहरलाल नेहरू हे केवळ एका राजकीय पक्षाचे नेते नसून, त्यांनी संसदीय लोकशाही, विज्ञान, शिक्षण आणि औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून आधुनिक भारताचा भक्कम पाया रचला.
Published : November 14, 2026 at 10:00 AM IST
मुंबई : पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हटले की काँग्रेस, स्वातंत्र्यलढा आणि आधुनिक भारताची उभारणी हे संदर्भ डोळ्यांसमोर उभे राहतात. मात्र, नेहरू केवळ काँग्रेसचे नेते होते की स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीतील एक महत्त्वाचे पर्व, हा प्रश्न आजही भारतीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरतो. त्यांच्या धोरणांवर अनेकदा टीका झाली, अनेक निर्णयांवर मतभेद झाले आणि काही धोरणांचे परिणामही अपेक्षेप्रमाणे दिसले नाहीत. तरीही लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यापासून वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यापर्यंत आणि शिक्षणसंस्थांची उभारणी करण्यापासून औद्योगिक विकासाचा पाया घालण्यापर्यंत नेहरूंचे योगदान भारतीय इतिहासाच्या पानांवर उमटले आहे. ते कदापि पुसता येणार नाही. उलट नेहरूंचा विचार केवळ एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नसून तो नव्या भारताच्या स्वप्नाशी जोडलेला होता, असे बोलले जाते.
स्वातंत्र्य मिळाले; पण राष्ट्र उभारायचे होते!
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा देशासमोर केवळ परकीय सत्तेपासून मुक्त होण्याचे आव्हान नव्हते. फाळणीचे रक्तरंजित वास्तव, विस्थापितांचे पुनर्वसन, संस्थानांचे विलीनीकरण, धार्मिक तणाव, गरिबी, निरक्षरता आणि आर्थिक मागासलेपण अशी असंख्य संकटे देशासमोर उभी होती. अशा परिस्थितीत देशाची सूत्रे स्वीकारणाऱ्या नेहरूंसमोर भारताला आधुनिक, लोकशाहीवादी आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनविण्याचे मोठे आव्हान होते. नेहरूंनी भारताच्या भविष्यासाठी संसदीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या मूल्यांना महत्त्व दिले. स्वातंत्र्यानंतर अनेक नवस्वतंत्र देशांमध्ये लष्करी राजवटी आणि हुकूमशाही उदयास येत असताना, भारतात सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारावर आधारित निवडणूक प्रक्रिया टिकविण्याचा आणि संसदीय लोकशाहीची परंपरा रुजविण्याचा प्रयत्न झाला. विरोधकांना संसदेत बोलण्याची संधी, सरकारवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य आणि संस्थात्मक प्रक्रियांचा आदर या बाबींना नेहरूंच्या कार्यकाळात महत्त्व मिळाले.
धरणे, कारखाने आणि विज्ञानाची मंदिरे!
नेहरूंच्या राष्ट्रनिर्मितीच्या संकल्पनेत औद्योगिकीकरणाला मध्यवर्ती स्थान होते. शेतीप्रधान भारताला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचे असेल, तर मोठे उद्योग, ऊर्जा प्रकल्प, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. भाक्रा-नांगलसारखे मोठे धरण प्रकल्प आणि भिलाई, राउरकेला व दुर्गापूरसारखे पोलाद कारखाने ही त्या औद्योगिक दृष्टिकोनाची ठळक उदाहरणे ठरली. "धरणे ही आधुनिक भारताची मंदिरे आहेत", असे सांगत त्यांनी जलसिंचन, वीज आणि विकास यांना प्रोत्साहन दिले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या माध्यमातून देशाची उत्पादनक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या भारताच्या औद्योगिक पायाभरणीचा विचार करताना या काळातील निर्णयांचे महत्त्व लक्षात घ्यावे लागते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही नेहरूंचा आग्रह स्पष्ट होता. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था अर्थात आयआयटींची उभारणी, अणुऊर्जा कार्यक्रमाला चालना, वैज्ञानिक संशोधन संस्थांना प्रोत्साहन आणि उच्च शिक्षणाचा विस्तार या माध्यमातून त्यांनी भारताला ज्ञानाधिष्ठित राष्ट्र बनविले. भारतीय अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना, अंतराळ संशोधनासाठी संस्थात्मक पायाभरणी आणि वैज्ञानिक संशोधनाला दिलेले प्रोत्साहन हे निर्णय पुढील पिढ्यांसाठी संधी निर्माण करणारे ठरले.
शिक्षणातून घडवायचा होता नवा भारत!
देशाचा विकास केवळ कारखाने उभारून होणार नाही, तर शिक्षित आणि विचारक्षम नागरिक घडवावे लागतील, याची नेहरूंना जाणीव होती. विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्था, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यामागे हीच भूमिका होती. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि उच्च तंत्रशिक्षण संस्थांच्या विस्तारातून भारताच्या शैक्षणिक पायाभरणीला दिशा मिळाली. नेहरूंच्या दृष्टीने विज्ञान म्हणजे केवळ प्रयोगशाळेतील संशोधन नव्हते; तर अंधश्रद्धा, कर्मकांड आणि कालबाह्य विचारांच्या पलीकडे जाऊन प्रश्न विचारण्याची, तर्क करण्याची आणि पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेण्याची वृत्ती समाजात निर्माण व्हावी, हा वैज्ञानिक दृष्टिकोन त्यांनी जनतेत रुजवला. आज विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने घेतलेली झेप पाहता, या पायाभरणीची आठवण अपरिहार्य ठरते.
नेहरूही टीकेच्या पलीकडे नव्हते!
नियोजनाधारित अर्थव्यवस्थेवर पुढील काळात प्रश्न उपस्थित झाले. परवाना-नियंत्रण व्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची कार्यक्षमता आणि आर्थिक विकासाचा संथ वेग यांवर जोरदार टीका झाली. चीनबाबतचे परराष्ट्र धोरण आणि 1962 च्या युद्धातील भारताची पीछेहाट हे त्यांच्या नेतृत्वासमोरील गंभीर प्रश्न ठरले. काश्मीर प्रश्न आणि काही राजकीय निर्णयांवरही इतिहासकारांमध्ये मतभेद आहेत. मात्र, एखाद्या नेत्याचे मूल्यमापन करताना त्याच्या चुका आणि योगदान या दोन्हींचा वस्तुनिष्ठ विचार करावा लागतो. नेहरूंचे निर्णय अंतिम सत्य नव्हते; पण त्यांनी उभारलेल्या संस्थात्मक चौकटीचा आणि विकासाच्या दृष्टिकोनाचा भारताच्या पुढील वाटचालीवर खोलवर परिणाम झाला, हे नाकारता येत नाही.
आजच्या राजकारणातही नेहरू का प्रासंगिक?
भारत डिजिटल तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन, संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत आज आपले स्थान मजबूत करण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. या प्रगतीचे श्रेय कोणत्याही एका सरकारला किंवा एका नेत्याला देता येणार नाही. अनेक पिढ्यांचे योगदान आणि विविध सरकारांच्या निर्णयांतून आजचा भारत घडला आहे. मात्र, या प्रवासाची सुरुवात ज्या संस्थात्मक आणि औद्योगिक पायाभरणीतून झाली, त्यात नेहरूंच्या काळातील प्रयत्नांचा मोठा वाटा आहे. विशेष म्हणजे, नेहरूंच्या विचारांशी राजकीय मतभेद असलेल्या पक्षांनाही त्यांनी उभारलेल्या संस्था, औद्योगिक प्रकल्प आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीतच देशाचा कारभार पुढे न्यावा लागतो. त्यामुळे नेहरूंचा वारसा हा केवळ काँग्रेसचा राजकीय मुद्दा राहत नाही; तर तो देशाच्या सार्वजनिक जीवनाचा आणि राष्ट्रीय विकासाचा विषय बनतो.
रोजगार, शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सामाजिक सलोखा आणि लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता अशी अनेक आव्हाने आजच्या पिढीसमोर उभी ठाकली आहेत. या प्रत्येक प्रश्नावर नेहरूंच्या विचारांशी सहमत असणे आवश्यक नाही; मात्र, त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि उभारलेल्या संस्थांचा अभ्यास करणे नक्कीच आवश्यक आहे. नेहरूंचे महत्त्व त्यांच्या नावावर किती रस्ते, इमारती किंवा स्मारके आहेत यात नाही; तर त्यांनी स्वतंत्र भारताला कोणत्या दिशेने नेण्याचे स्वप्न पाहिले, यात आहे. नेहरू काँग्रेसचे होते, हा इतिहासाचा एक भाग आहे; पण आधुनिक भारताच्या जडणघडणीत त्यांचा वाटा होता, हा इतिहासाचा अधिक व्यापक संदर्भ आहे. राजकीय पक्ष बदलतील, सत्ताधारी बदलतील; मात्र, राष्ट्रनिर्मितीच्या इतिहासातील योगदान केवळ राजकीय सोयीने पुसता येत नाही. म्हणूनच नेहरू आजही चर्चेत आहेत आणि राहतील!
‘नेहरूंचे योगदान काँग्रेसपुरते मर्यादित नाही!’ — संजय राऊत, खासदार व ज्येष्ठ पत्रकार
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे महत्त्व केवळ स्वातंत्र्यलढ्यातील नेतृत्व किंवा काँग्रेसचे पहिले पंतप्रधान एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. स्वतंत्र भारताला लोकशाहीची दिशा देण्याबरोबरच देशात औद्योगिकीकरण, विज्ञान आणि आधुनिक शिक्षणाचा पाया घालण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. धरणे, पोलाद कारखाने, आयआयटी, अणुऊर्जा केंद्रे अशा संस्थात्मक उभारणीतून त्यांनी भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याचे स्वप्न पाहिले. विरोधकांचा सन्मान करणे, टीका सहन करणे आणि वेगळ्या विचारांच्या नेत्यांनाही राष्ट्रीय उभारणीत सहभागी करून घेणे ही त्यांची लोकशाहीवादी भूमिका होती. आज नेहरूंच्या धोरणांवर राजकीय मतभेद असू शकतात; मात्र, त्यांनी उभारलेल्या संस्था आणि राष्ट्रनिर्मितीचा दृष्टिकोन नाकारता येणार नाही. नेहरूंचे योगदान ही एखाद्या पक्षाची मालमत्ता नसून देशाचा ऐतिहासिक वारसा आहे.
‘नेहरूंची लोकशाही आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन हीच आधुनिक भारताची ओळख!’ — कुमार केतकर, ज्येष्ठ पत्रकार व माजी खासदार
नेहरूंच्या लोकशाहीची संकल्पना केवळ निवडणुका आणि सत्तांतरापुरती मर्यादित नव्हती. प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर गरिबी, निरक्षरता आणि औद्योगिक मागासलेपणाची आव्हाने होती. अशा वेळी पंचवार्षिक योजना, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, उच्च शिक्षणसंस्था आणि वैज्ञानिक संशोधनाला प्राधान्य देऊन त्यांनी आधुनिक भारताच्या उभारणीची दिशा निश्चित केली. विज्ञानाकडे पाहण्याचा तर्कशुद्ध दृष्टिकोन, धर्मनिरपेक्षता आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेची भूमिका ही त्यांच्या विचारांची वैशिष्ट्ये होती. आज भारताची प्रगती आणि विकास यांचा विचार करताना या पायाभरणीचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. नेहरूंचे मूल्यमापन राजकीय चष्म्यातून न करता त्यांच्या कार्याचा आणि विचारांचा व्यापक संदर्भ लक्षात घेऊन केले पाहिजे.
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