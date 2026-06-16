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बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा आरपारचा इशारा; सरकारने निर्णय न घेतल्यास कामबंद आंदोलन, 18 जूननंतर बस अन् वीजसेवा ठप्प होण्याची शक्यता

बेस्टचे 23 हजार कायमस्वरूपी कामगार, 15 हजार कंत्राटी कामगार आणि 10 हजार निवृत्त कर्मचारी या आंदोलनात उतरणार आहेत.

BEST Workers Warn of Strike
बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा आरपारचा इशारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 8:30 PM IST

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मुंबई : मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी समजला जाणारा 'बेस्ट' उपक्रम सध्या प्रशासन आणि सरकारच्या उदासीनतेमुळे अत्यंत गंभीर संकटातून जात आहे. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी वारंवार निवेदनं देऊनही कोणतीही दखल घेतली जात नसल्यानं अखेर बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीनं आरपारची लढाई लढण्याचा निर्धार केला आहे. येत्या 18 जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत सरकारनं सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, मुंबईत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे.

सरकारकडून कारवाईचा इशारा : दरम्यान, सरकारनं 15 जून रोजी अधिसूचना काढून बस सेवा आणि वीज पुरवठा या दोन्ही सेवांना 'अत्यावश्यक सेवा' घोषित करून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. यामुळे मुंबईतील बस सेवा आणि वीज पुरवठा पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्यता असून सामान्य नागरिकांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. बेस्ट कृती समिती आणि बेस्ट कर्मचारी सेनेचे जनरल सेक्रेटरी ॲड. उदयकुमार आंबोणकर यांनी कामगारांची बाजू मांडताना प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

सामान्य मुंबईकरांना आणि कामगारांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्या खालीलप्रमाणे :

  • कंत्राटीकरणाला चालना, स्वमालकीच्या बसगाड्यांमध्ये घट : बेस्टच्या स्वतःच्या मालकीच्या बसगाड्यांची संख्या कमालीची घटली असून ती आता अवघ्या 249 वर आली आहे. सध्या बहुतांश सेवा ‘वेटलिज’ (कंत्राटी) तत्त्वावर चालवली जात आहे. यामुळे खाजगी कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फायदा होत आहे. मात्र, दुसरीकडे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी वेतनात आणि प्रतिकूल परिस्थितीत काम करावं लागत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.

  • बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन करण्यास टाळाटाळ : मुंबई महापालिका अधिनियम आणि 2011 च्या सामंजस्य करारानुसार बेस्टची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेवर आहे. असं असतानाही बेस्टचा ‘क’ अर्थसंकल्प महापालिकेच्या ‘अ’ अर्थसंकल्पात विलीन केला जात नसल्याची तक्रार आहे. यामुळे बेस्ट संस्था नेहमीच आर्थिक संकटात असल्याचं एक खोटं चित्र उभं केलं जात असल्याचा कामगारांचा दावा आहे.

  • वेतनातील तफावत आणि सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी प्रलंबित : आज बेस्टचे कायमस्वरूपी कर्मचारी राज्य शासन व महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत दरमहा सुमारे 10 ते 15 हजार रुपये कमी वेतनावर काम करत आहेत. त्यातच 2016 ते 2021 या कालावधीतील सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी देय थकबाकी त्यांना अद्याप मिळालेली नाही, तर 2021 ते 2026 या 5 वर्षांच्या नवीन वेतन कराराबाबतही प्रशासनानं कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

  • निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी अद्याप बाकी : सन 2016 पासून निवृत्त झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांची आणि अधिकाऱ्यांची हक्काची कायदेशीर देणी अद्याप पूर्णपणे अदा झालेली नाहीत. न्यायालयीन आदेश आलेले असतानाही ही हक्काची रक्कम प्रशासनाकडून तुकड्या-तुकड्यांमध्ये दिली जात आहे. यामुळे आयुष्यभर सेवा केलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वृद्ध्काळाच्या वयात तीव्र आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं संघटनांचे म्हणणं आहे.

  • पीपीपी मॉडेलद्वारे मालमत्ता खासगीकरणाचा आरोप : ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) मॉडेलच्या माध्यमातून बेस्टच्या मोक्याच्या जागा आणि कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता खासगी क्षेत्राकडे वळवण्याचा एकूण खासगी धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप कामगारांनी केला आहे. या मौल्यवान मालमत्ता दीर्घ मुदतीच्या भाडेकरारावर देण्याऐवजी ‘सेल्फ डेव्हलपमेंट’च्या माध्यमातून त्यांचा विकास करावा, अशी कामगारांची स्पष्ट मागणी आहे.

'आता जिंकू किंवा मरू', बेस्ट कामगारांचा थेट इशारा : या आंदोलनात बेस्टचे 23 हजार कायमस्वरूपी कामगार, 15 हजार कंत्राटी कामगार आणि 10 हजार निवृत्त कर्मचारी मिळून एकत्र आणि एकजुटीने उतरणार आहेत. बेस्ट एम्प्लॉयीज युनियनचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांनी म्हटलं आहे की,

"हे आंदोलन केवळ कामगारांच्या फायद्यासाठी नसून ही शेवटची धडपड बेस्ट उपक्रम वाचवण्यासाठी, म्हणजेच पर्यायानं मुंबईकरांच्या हक्काच्या सेवेसाठी आहे. त्यामुळे या आंदोलनामुळे मुंबईत जी काही तीव्र आणि गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल, त्याला सर्वस्वी महाराष्ट्र शासन, मुंबई मनपा आणि बेस्ट प्रशासनच जबाबदार असेल".

बेस्ट कामगार कृती समितीनं प्रशासनाला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे की, आता ही लढाई केवळ मागण्यांची राहिलेली नाही, तर 'जिंकू किंवा मरू' अशी आरपारची लढाई आहे. 18 जूनपर्यंत यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर 19 जूनपासून मुंबईच्या रस्त्यांवर एकही बस धावणार नाही. तसेच वीज पुरवठा विभागातील कर्मचारीही कामावर जाणार नाहीत. गरज पडल्यास बेस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना स्वतः हातात 'पाना-पक्कड' घेऊन वीज दुरुस्तीच्या कामासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल.

सरकारचा संप दडपण्याचा प्रयत्न : 18 जूनच्या मध्यरात्रीपासून होणाऱ्या बेस्टच्या संभाव्य संपावर राज्य सरकारनं कायदेशीर बंदी घातली आहे. सरकारनं 15 जून रोजी अधिसूचना काढून बस सेवा आणि वीज पुरवठा या दोन्ही सेवांना 'अत्यावश्यक सेवा' घोषित करून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

सरकारनं 12 जून रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, बेस्टची बस सेवा आणि वीज पुरवठा या दोन्ही सेवांना 'अत्यावश्यक सेवा' घोषित करण्यात आले आहे. अशा स्थितीत हा संप झाल्यास लाखो मुंबईकरांचे हाल होतील, हे लक्षात घेऊन जनहितासाठी नगरविकास विभागानं 15 जूनपासूनच बेस्टच्या सर्व कायमस्वरूपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर पूर्ण बंदी घातली आहे. या कायदेशीर आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांना संपावर काय परिणाम होतो? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

TAGGED:

BEST WORKERS STRIKE
MUMBAI FACES MAJOR DISRUPTION
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BEST WORKERS WARN OF STRIKE

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