बेस्टचे 3500 कर्मचारी अद्यापही निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांपासून वंचित; कर्ज काढल्याची प्रशासनाची हायकोर्टात माहिती
बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ मिळालेले नाहीत. अशा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली.
Published : November 24, 2026 at 6:10 PM IST
मुंबई : निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. या कर्मचाऱ्यांची संख्या थोडीथोडकी नसून 13,000 हून अधिक आहे. याची दखल घेत हायकोर्टानं बेस्ट प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा केली असता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं 200 कोटी रुपये दिले. तर उर्वरित 57 कोटी रुपयांचं कर्ज काढण्यात आल्याची माहिती बेस्ट प्रशासनानं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलीय.
काय आहे याचिका - पेन्शन आणि अन्य लाभ न मिळाल्यानं बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी वकील क्रांती यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत सर्व पैसे देण्यात आलेत. 13,510 कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यात 250,91,33,703 रुपये थेट वळते करण्यात आले. तर 569 कर्मचाऱ्यांच्या नावे धनादेश जारी करणयात आलेत. ही रक्कम 6,67,14,850 रुपये एवढी होती, असं प्रतिज्ञापत्र बेस्टनं हायकोर्टासमोर सादर केलंय.
3500 कर्मचारी अद्यापही वंचित - हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळाली असली तरी अजूनही तब्बल 3500 हजार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे लाभ मिळालेले नाहीत, असं वकील क्रांती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. याची नोंद घेत याबाबत योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं कर्मचाऱ्यांची थकबाकी तीन महिन्यात देण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच त्यावर किमान 9 टक्के व्याज देण्याचे आदेश हायकोर्टानं बेस्ट प्रशासनाला दिले. ही थकबाकी देण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं 200 कोटी दिलेत तर 57 कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आलंय, असं बेस्टनं हायकोर्टाला सांगितलं. त्याची नोंद करुन घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका निकाली काढली आहे.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांचं आंदोलनही सुरू - बेस्ट उपक्रमाच्या हजारो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आणि इतर निवृत्ती देणी अद्याप थकीत आहेत. या प्रश्नावर न्यायालयीन लढाईसह कर्मचाऱ्यांची आंदोलनंही सुरू आहेत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेनुसार, ऑक्टोबर 2024 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत निवृत्त झालेल्या तब्बल 2,415 कर्मचाऱ्यांना अद्याप ग्रॅच्युइटी आणि इतर अंतिम देणी मिळालेली नाहीत. याशिवाय फेब्रुवारी 2026 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जोडल्यास हा आकडा सध्या साडेतीन हजारांवर पोहोचलाय. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती लाभ देण्यास विलंब होतोय. बेस्ट उपक्रमानं सप्टेंबर 2026 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, 1 मे 2024 पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीवर 10 टक्के आणि इतर देण्यांवर 9 टक्के व्याज देण्याचे जाहीर केलंय. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ऑक्टोबर 2024 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ पैसे आणि व्याज अद्याप न मिळाल्यानं सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी गेल्याच आठवड्यात आझाद मैदान परिसरात मूक आंदोलनं केलं होतं.
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