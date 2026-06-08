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दादरमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात, अनेक वाहनांना दिली धडक

दादरमध्ये बेस्ट बसने अनेक गाड्यांना धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला.

BEST bus hits vehicles in dadar
दादरमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 11:18 AM IST

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Updated : June 8, 2026 at 12:01 PM IST

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मुंबई - दादरमध्ये बेस्ट बसने अनेक गाड्यांना धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात चार जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. बेस्ट बस प्लाझा सिनेमाजवळून जात असताना चालकाचं स्टेअरिंगवरील नियंत्रण सुटलं आणि हा भीषण अपघात झाला. बेस्ट बसने काही दुचाकींनासुद्धा धडक दिली. अपघातातील जखमींचा आकडा 4 पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.

बस धडकल्याने झाला मोठा आवाज - दादरमधील कोतवाल गार्डन परिसरात BEST बसचा भीषण अपघात झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, प्लाझा सिनेमाजवळ BEST बसचा ताबा सुटल्याने अपघात घडला. बसने टॅक्सी आणि अन्य अनेक वाहनांना धडक दिली. धडकेनंतर बस पुढे जाऊन आदळली.

वाहतूक कोंडी - अपघातावेळी मोठा आवाज झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. अपघातामुळे कोतवाल गार्डन परिसरात वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. मुंबई वाहतूक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून, वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही.

बेस्ट बसची अनेक वाहनांना धडक - सकाळी 9.30 च्या सुमारास हा अपघात झाला. इलेक्ट्रिकवर चालणारी ही बस असल्याची माहिती मिळत आहे. बेस्ट बसचा असा अपघात होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीसुद्धा वर्दळीच्या रस्त्यावर अशा प्रकारे बेस्ट बसचे अपघात झाले आहेत. यात अनेकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. या अपघातामुळं चालकांची मानसिक स्थिती आणि प्रशिक्षणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी सुमारे साडेनऊ वाजता बेस्ट इलेक्ट्रिक बस चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि कोतवाल गार्डनजवळ मागून पाच वाहनांना धडक बसली. ऍक्टिव्हा दुचाकी, 1 इलेक्ट्रिक बाईक, 1 टॅक्सी, बलेनो आणि 1 इलेक्ट्रिक कार या वाहनांना या अपघातात धडक बसली. या घटनेत ऍक्टिव्हा, इलेक्ट्रिक बाईकचा चालक आणि बस कंडक्टर जखमी झाले. जखमींना तातडीनं वैद्यकीय उपचारासाठी सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. बस चालकाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. अपघातग्रस्त वाहनं रस्त्याच्या कडेला हलवण्यात आली असून, वाहतूक सुरळीत झाली आहे.

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Last Updated : June 8, 2026 at 12:01 PM IST

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