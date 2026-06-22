मुंबईतील बेस्ट बस कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झाली बैठक
बेस्टच्या आजी, माजी कर्मचाऱ्यांच्या 12 संघटनांनी पुकारलेला आणि गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे.
Published : June 22, 2026 at 6:53 AM IST
मुंबई : बेस्टच्या आजी, माजी कर्मचाऱ्यांच्या 12 संघटनांनी पुकारलेला आणि गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मागण्या मान्य झाल्याने बसेस सुरु होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याबरोबर बेस्ट कृती समितीच्या झालेल्या बैठकीनंतर प्रमुख मागण्या मान्य झाल्याने हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य - नवीन वेतन करार होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना दरमहा 3 हजार रुपये आणि कंत्राटी कामगारांना दरमहा 2 हजार रुपये हंगामी वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांत बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा पुरवण्यासाठी शासनाकडून योग्य ती पावले उचलली जातील, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. पुढील तीन वर्षांत 5 हजार नवीन इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यात येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅच्युईटी रक्कम देखील याच वर्षी देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
📍 #मुंबई |— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 21, 2026
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज एक विशेष बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. बेस्ट उपक्रमाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यामध्ये प्रामुख्याने,
* कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित… pic.twitter.com/qDT1KkfcvI
काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री? - "बेस्टचा संप सुरु होता. बेस्टची तूट लक्षात घेता सक्षमीकरण महत्त्वाचं आहे. बेस्टच्या डेपोंची दुरवस्था आहे. यावर प्रकाश टाकला आहे. बेस्टची सुविधा ही बेस्ट राहिली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर माझी चर्चा झाली आहे. प्रलंबित रक्कम या आर्थिक वर्षात देण्याचा निर्णय झाला आहे. 5 हजार इलेक्ट्रिक बसेस पुढील तीन वर्षांत घेणार आहोत. बेस्ट सक्षम करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी एक विशेष बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. बेस्ट उपक्रमाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
- यामध्ये प्रामुख्याने, कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित ग्रॅच्युईटीची रक्कम याच आर्थिक वर्षात अदा करण्याचा तसेच नवीन वेतन करार होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा म्हणून बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना तीन हजार रुपये आणि वेटलिजवरील कर्मचाऱ्यांना दोन हजार रुपये मासिक हंगामी वाढ देण्याचे मान्य करण्यात आले.
- कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित ग्रॅच्युईटीची रक्कम याच आर्थिक वर्षात अदा करण्यात येईल असेही स्पष्ट केले.
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत पाच हजार नवीन बसेस स्वतःच्या मालकीच्या घेण्यात येईल असेही निश्चित करण्यात आले.
- बेस्ट प्रशासनाने तयार केलेला 'कायापालट' प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करून त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल असेही यावेळी स्पष्ट केले. या बैठकीअंती कृती समितीने आपला संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार सचिन अहिर, आमदार मुरजी पटेल, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी, तसेच बेस्ट कर्मचारी कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
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