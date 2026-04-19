पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा बदल; निवडणूक आयोगाकडून सुमारे 7 लाख नवीन मतदारांची भर
ऐन पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत नवे सात लाख मतदार निवडणूक आयोगानं वाढविले आहेत. तर दुसरीकडं ईडीनं पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेवर छापे टाकले आहेत.
Published : April 19, 2026 at 12:19 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकाची रणधुमाळी होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या एका कृतीमुळे वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगानं पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीत सुमारे सात लाख नवीन मतदारांची भर घातली आहे. मात्र, नवीन अतिरिक्त मतदारांचे वय किंवा लिंगनिहाय तपशील आयोगानं अद्याप जाहीर केलेले नाहीत.
निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार नवीन मतदारांपैकी सुमारे 3.22 लाख मतदार पहिल्या टप्प्यात मतदान करू शकणार आहेत. तर उर्वरित सुमारे 3.88 लाख मतदार दुसऱ्या टप्प्यात आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. या नवीन मतदारांपैकी किती जण हे 'प्रथमच मतदान करणारे' (first-time voters) आहेत, याची माहिती निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही. या मतदारांचे लिंगनिहाय सविस्तर वर्गीकरणही आयोगानं दिलेलं नाही.
निवडणूक आयोगानं मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या 'फॉर्म-6' अर्जांची संख्या किंवा त्यापैकी किती अर्ज फेटाळण्यात आले, याची माहिती जाहीर केलेली नाही. एकूण आकडेवारी ही निर्धारित निकषांनुसारच जाहीर करण्यात आली आहे. सविस्तर माहिती स्वतंत्रपणे जतन करून ठेवण्यात आहे. आवश्यकता भासल्यास ती जाहीर केली जाऊ शकते, असे निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
पश्चिम बंगालमध्ये एकूण मतदारांची संख्या आता 6,82,51,008 इतकी आहे. तथापि, लवादाच्या (ट्रिब्युनलच्या) आदेशानुसार जर आणखी काही नावांचा समावेश करण्यात आला, तर ही संख्या वाढू शकते, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं. पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल यांनी शनिवारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीदरम्यान त्यांनी स्पष्ट केले की, मतदानाच्या दिवशी कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ किंवा अडथळा खपवून घेतला जाणार नाही.
23 एप्रिल रोजी नियोजित असलेल्या मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यापूर्वी, पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांना संबोधित करताना अग्रवाल म्हणाले की, मतदानाच्या दिवशी कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्वरित कठोर कारवाई केली जाणं आवश्यक आहे. बैठकीला उपस्थित असलेल्या सूत्रांनुसार, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात झालेली कोणतीही कसूर गांभीर्यानं घेतली जाईल. संबंधित प्रभारी अधिकाऱ्यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
मतदानादरम्यान कोणत्याही परिसरातून शस्त्रे, दारूगोळा किंवा स्फोटके जप्त झाल्यास त्यांनी तात्काळ कारवाई करावी, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना आदेश दिले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यावर जबाबदारी राहील. त्वरित कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा झाल्यास निवडणूक आयोगाकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. अग्रवाल यांनी वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांना आणि निवडणुकीशी संबंधित गुन्ह्यांचा इतिहास असलेल्या व्यक्तींना ओळखण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्ह्यांना दिले.
बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. हे मतदान 152 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पार पडणार आहे. यामध्ये कूचबिहार, अलीपूरद्वार, जलपाईगुडी, दार्जिलिंग, उत्तर व दक्षिण दिनाजपूर, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुरा, झाडग्राम, पश्चिम मेदिनीपूर, पश्चिम बर्धमान हे जिल्हे, तसेच बीरभूम आणि नदिया जिल्ह्यांचा काही भाग समाविष्ट असणार आहे. सध्या शहरात निवडणुकीच्या धामधुमीच्या वातावरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्या आहेत. रविवारी पहाटे ईडीनं दक्षिण कोलकातामधील 'बॅलीगंज' परिसरातील 'फर्न रोड'वर असलेल्या, कोलकाता पोलिसांच्या एका उपायुक्तांच्या फ्लॅटवर छापा टाकला. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव शंतनू सिन्हा विश्वास असे आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी सकाळी ईडीच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी शांतनू सिन्हा विश्वास यांच्या फ्लॅटवर झडती मोहीम सुरू केली. त्यांच्यासोबत केंद्रीय दलांचे सुरक्षा कर्मचारीही उपस्थित होते. ही झडती मोहीम बऱ्याच काळापर्यंत सुरू होती. या झडतीदरम्यान, अधिकाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची कसून तपासणी केली, तसेच विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचीही पाहणी केली. शंतनू ते कोलकाता पोलीस दलात उपायुक्त या पदावर कार्यरत आहेत.