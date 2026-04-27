कौशल्य आणि मजबुतीचा संगम; 'बेलकुंड पूल' मेळघाटच्या जंगलात स्थापत्य कलेचा अप्रतिम वारसा

सातपुडा पर्वतरांगांच्या सान्निध्यात वसलेला मेळघाट परिसर निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला आहे. याच परिसरात इ. स. 1886 मध्ये उभारलेला 'बेलकुंड पूल' आजही दिमाखाने उभा आहे.

अमरावती : मेळघाटच्या घनदाट जंगलातून वाहणाऱ्या गडगा नदीवर उभा असलेला बेलकुंड येथील इंग्रजकालीन पूल आजही इतिहास, निसर्ग आणि अभियांत्रिकी यांचा संगम जपून आहे. इ. स. 1886 मध्ये अभियंता आर. डब्लू. स्विनरटॉन आणि भारतीय पर्यवेक्षक बाबू देवनाथ सहाय यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभारलेला हा पूल दीडशे वर्षानंतरही आज तितकाच दिमाखात उभा आहे. एकाच भव्य कमानीवर उभ्या असलेल्या या पुलाची रचना आजही अभ्यासकांना चकित करते. मेळघाटातील सर्वात सुंदर स्थळांपैकी एक असणाऱ्या 'बेलकुंड पूल' संदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.




इतिहासाची भक्कम कमान : ब्रिटिश काळात अत्यंत मर्यादित साधनसामग्रीत उभारलेला हा पूल त्या काळातील अचूक गणित, कौशल्य आणि दूरदृष्टीचं प्रतीक आहे. सिंगल आर्क या संकल्पनेवर आधारित असलेला हा पूल पूर्णपणे दगडी असून कमानीवर संतुलित भार पेलत गडगा नदीच्या प्रवाहाला सहज तोंड देतो. इतक्या वर्षात मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता या पुलाला भासली नाही, हेच या पुलाच्या मजबुतीचं वैशिष्ट्य आहे.

निसर्गाच्या सानिध्यातील सौंदर्य : मेळघाटच्या जंगलातला हा पूल या परिसरात येणाऱ्या प्रत्येकाल मोहून टाकतो. पावसाळ्यात हिरव्यागार झाडांनी नटलेला परिसर, खळखळ वाहणारी नदी आणि पाण्यावर उमटणारे पुलाचे प्रतिबिंब हे दृश्य एखाद्या चित्रासारखं भासतं. विशेष म्हणजे उन्हाळ्यातही गडगा नदीतील कुंडांमध्ये पाणी साठलेलं असल्यानं या पुलाचा परिसर आनंददायी वाटतो.


वन्यजीवांचा मुक्त संचार : बेलकुंड परिसर हा संरक्षित जंगल भाग असल्यानं येथे वाघ, अस्वल, बिबट, नीलगाय, हरिण आणि सांबर यासारखे वन्य प्राणी आढळतात. नदीलगतच्या कुंडावर हे प्राणी पाणी पिण्यासाठी येतात. विविध पक्षांच्या किलबिलाटामुळं हा परिसर अधिकच जिवंत वाटतो. बेलकुंड पूल आणि संपूर्ण परिसर हा जैवविविधतेनं समृद्ध आणि अत्यंत संवेदनशील आहे, असं मेळघाटचे जाणकार शिवा काळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.



किल्ल्याच्या दरवाजासारखा भासतो आर्क : हरीसाल ते अकोट मार्गावर जंगलाच्या मध्यभागी बेलकुंड येथील गडगा नदीवरचा पूल उभा आहे. या पुलाच्या खाली असणारा एकमेव आर्क हा एखाद्या किल्ल्याच्या दरवाजा सारखा भासतो. लहानपणीच्या कल्पनेतल्या चित्रातील दरवाज्यासारखा हा पूल भव्य आणि आकर्षक वाटतो. विशेष म्हणजे या मार्गावर अनेक पूल आहेत. ते सर्व पूल असेच मजबूत आहेत. काही ठिकाणी पुलालगत खोल दरी ज्या ठिकाणी आहे, तिथे संरक्षण भिंत देखील उभारण्यात आली आहे. या मार्गावर असे अनेक पूल आहेत, मात्र सर्वात सुंदर जुना आणि मजबूत पूल हा बेलकुंडचा पूल आहे, असं शिवा काळे म्हणाले.



बेलकुंड बाबा मंदिराची श्रद्धा : पुलाजवळ बेलकुंड बाबा मंदिर असून मेळघाटातील आदिवासी संस्कृतीत या बेलकुंड बाबाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. या बेलकुंड बाबाला साधूबाबा असं देखील म्हणतात अशी माहिती जामली (आर) या गावातील रहिवासी असणारे बन्सीलाल भूसुम यांनी दिली. या बेलकुंड बाबाची पूजा करण्याकरता आदिवासी लोक येतात. हा परिसर मात्र व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात असल्यानं या भागातून पूजा करून लवकर निघावं लागतं असं देखील बन्सीलाल भूसुम यांनी सांगितलं.

पुलाची माहिती देणारी पाटी झाली बेपत्ता : अतिशय सुंदर असणाऱ्या बेलकुंड पुलावर या पुलाची माहिती देणारी पाटी आता बेपत्ता झाली आहे. त्या पाठीवर हा पूल 1886 मध्ये बांधण्यात आला असून अभियंता आर. डब्ल्यू. स्विनरटॉन आणि त्यांचे सहाय्यक बाबू देवनाथ यांच्या नावाचा उल्लेख त्या पाठीवर होता, अशी माहिती चिखलदरा येथील रहिवासी आणि निसर्गप्रेमी राकेश महल्ले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. मेळघाटचे अभ्यासक असणारे प्रदीप हिरुळकर यांच्यामते हा पूल केवळ दोन किनाऱ्यांना जोडत नाही तर भूतकाळ आणि वर्तमान यांनाही सुंदरपणे जोडतो.

  • 1886 मध्ये बांधलेला ब्रिटिश कालीन दगडी पूल.
  • अभियंता आर डब्ल्यू स्विनरटॉन व बाबू देवनात सहाय यांच्या मार्गदर्शनात पुलाचं बांधकाम.
  • एकाच कमानीवर उभा असलेला दुर्मिळ स्थापत्य नमुना.
  • प्रत्येक ऋतूत या पुलाचा परिसर पर्यटकांना सुखद अनुभव देतो.
  • पुलाच्या परिसरातच बेलकुंड बाबाचं छोटसं मंदिर.

