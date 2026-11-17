चार पिढ्यांच्या श्रद्धेचा साक्षीदार ‘सिपना पटेल’; मेळघाटच्या जंगलातील 400 वर्षांचा महाकाय सागवान वृक्ष चर्चेत
मेळघाटातील मारिता गावाजवळील 400 वर्षांचा सागवान वृक्ष ‘सिपना पटेल’ कोरकू समाजाचे श्रद्धास्थान आहे. याचा आढावा घेतलाय 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लवारे यांनी.
Published : November 17, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 5:39 PM IST
अमरावती : जंगलात एखादा वृक्ष शेकडो वर्षे उभा राहतो, मात्र एखादा वृक्ष चार पिढ्यांच्या श्रद्धेचा साक्षीदार बनतो, तेव्हा त्याचं महत्त्व केवळ निसर्गापुरते मर्यादित राहत नाही. मेळघाटच्या घनदाट जंगलात असाच एक महाकाय सागवान वृक्ष आजही आपल्या अस्तित्वानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
चिखलदरा तालुक्यातील मारिता गावाजवळ खंडू नदीच्या काठावर उभ्या असलेल्या या वृक्षाला ‘सिपना पटेल’ म्हणून ओळखले जाते. स्थानिक आदिवासी बांधवांच्या सांगण्यानुसार, हा वृक्ष तब्बल 400 वर्षांपूर्वीचा आहे. चार पिढ्यांपासून त्याची देवाप्रमाणे पूजा केली जात आहे. कोरकू समाजाच्या श्रद्धाविश्वात त्याला ‘गोमज’ अर्थात देवाचं स्थान प्राप्त झालं आहे. जंगलातील असंख्य वृक्षांमध्ये हा एक वृक्ष असला, तरी आदिवासींच्या मनात त्याचं स्थान एखाद्या देवतेपेक्षा कमी नाही. या अनोख्या सिपना पटेल संदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
वृक्षाला ‘पटेल’चा मान : कोरकू भाषेत सागवान वृक्षाला ‘सिपना’ असं संबोधलं जातं. तर समाजात मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान असलेल्या व्यक्तीला ‘पटेल’ या नावानं सन्मानित केलं जातं. जंगलात आपल्या भव्यतेने उठून दिसणाऱ्या या सागवान वृक्षालाही आदिवासींनी हाच मान दिला. त्यातूनच त्याची ओळख ‘सिपना पटेल’ अशी निर्माण झाली. सुमारे साडेतीन मीटर खोडाचा घेर असलेला हा महाकाय वृक्ष मेळघाटच्या जंगलातील जुन्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सागवान वृक्षांपैकी एक मानला जातो. त्याच्या वयाबाबत अधिकृत वैज्ञानिक नोंद उपलब्ध नसली, तरी स्थानिक आदिवासींच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या कथनानुसार वृक्ष सुमारे 400 वर्षे जुना असल्याची श्रद्धा आहे.
वृक्षाला देवतासमान स्थान : हा साधा वृक्ष नसून आपले दैवत आहे, असे मानून त्याची पूजा केली जाते, असं मारिता येथील माजी पोलीस पाटील महानु बेठेकर यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं. आजही या वृक्षाजवळ त्रिशूळ आणि दगडांच्या स्वरूपातील देवतांची स्थापना करण्यात आलेली दिसते. गावातील नागरिक नियमितपणे येथे दर्शनासाठी येतात. विशेष प्रसंगी सामूहिक पूजा, महापूजा आणि भोजनाचे कार्यक्रमही आयोजित केले जातात, असं बेठेकर यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, “आमच्या आजोबा-पणजोबांपासून या झाडाला देव मानलं जातं. आमचे वडीलधारी सांगायचे की, हे झाड सुमारे 400 वर्षांपासून आहे. आम्ही या वृक्षाला देव मानतो. हा केवळ आमच्या गावाचा देव नाही, तर सर्वांचा देव आहे. संपूर्ण जंगल फिरलं, तरी असं दुसरं झाड दिसणार नाही. आमच्यासाठी या वृक्षाचे स्थान अत्यंत मानाचे आहे.”
आदिवासींच्या मौखिक इतिहासाचा जिवंत दस्तऐवज : आदिवासी समाजाचे निसर्गाशी असलेले नाते अत्यंत प्राचीन आहे. त्यांच्या जीवनपद्धतीत वृक्ष आणि वन्यप्राण्यांकडे केवळ पर्यावरणातील घटक म्हणून पाहिलं जात नाही, तर त्यांच्याशी धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावना जोडलेल्या आहेत. पिढ्यान्पिढ्या सांगितल्या जाणाऱ्या लोककथा, पुराणकथा आणि मौखिक परंपरांमधून अनेक वृक्षांना दैवत्व प्राप्त झाल्याचं दिसतं. ‘सिपना पटेल’ हा त्याच परंपरेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे, असं मेळघाटचे अभ्यासक प्रा. डॉ. एकनाथ तट्टे यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले, “मेळघाटातील या वृक्षाचे वैशिष्ट्य केवळ त्याचा आकार किंवा संभाव्य वय नाही, तर त्याच्याशी जोडलेली आदिवासींची सांस्कृतिक ओळख आहे. बेंच, ताडोबा, सह्याद्री आणि काली टायगर रिझर्व यांसारख्या जंगलांमध्येही अशा महाकाय वृक्षांना स्थानिक आदिवासींकडून विशेष महत्त्व दिलं जातं. वनविभागाच्या दृष्टीनं अशा जुन्या वृक्षांचं वय, आकार आणि पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांचे दस्तऐवजीकरण करणं महत्त्वाचं आहे. अशा वृक्षांमधून जंगलाचा नैसर्गिक इतिहास आणि आदिवासींच्या निसर्गपूजक परंपरेचा अभ्यास करण्याची संधी मिळते.”
जंगलाच्या अंतरंगात दडलेला निसर्गाचा मानबिंदू : चिखलदरा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात वसलेल्या मारिता गावाचे अमरावती शहरापासूनचे अंतर सुमारे 175 किलोमीटर, तर चिखलदऱ्यापासूनचे अंतर 80 किलोमीटर आहे. मारिता गावापासून सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर खंडू नदी आहे. ही नदी ओलांडून सागवानाच्या घनदाट जंगलात प्रवेश केल्यानंतर हा भव्य वृक्ष नजरेस पडतो. त्याच्या सभोवतालची हिरवळ, विशाल खोड आणि आकाशाकडं झेपावलेल्या फांद्या यामुळं त्याचं वेगळेपण लगेच जाणवतं. या वृक्षाची माहिती असलेले वृक्षप्रेमी, निसर्ग अभ्यासक आणि पर्यटक दूरवरून त्याला पाहण्यासाठी येतात. सागवान हा भारतातील महत्त्वाच्या वृक्षांपैकी एक आहे. मजबूत, टिकाऊ आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या लाकडामुळं त्याला मोठे व्यावसायिक महत्त्व आहे. मात्र, मेळघाटातील आदिवासींसाठी सागवानाचे महत्त्व त्याच्या लाकडाच्या किंमतीपुरते मर्यादित नाही. त्यांच्या घरापासून परंपरांपर्यंत आणि श्रद्धेपासून जंगलाशी असलेल्या नात्यापर्यंत सागवानाला विशेष स्थान आहे.
मेळघाटच्या निसर्ग आणि संस्कृतीचा मानबिंदू : सुमारे 400 वर्षांच्या अस्तित्वाचा दावा असलेला हा वृक्ष आजही जंगलात दिमाखात उभा आहे. त्यानं किती पावसाळे पाहिले, किती पिढ्या बदलताना अनुभवल्या आणि किती इतिहास आपल्या सावलीत सामावून घेतला, याची अधिकृत नोंद कदाचित उपलब्ध नसेल. मात्र आदिवासींच्या स्मृतीत आणि श्रद्धेत त्याचा इतिहास आजही जिवंत आहे. म्हणूनच ‘सिपना पटेल’ हा केवळ महाकाय सागवान वृक्ष नसून मेळघाटच्या निसर्ग आणि संस्कृतीचा 400 वर्षांचा मानबिंदू आहे, असं प्रा. डॉ. एकनाथ तट्टे यांनी सांगितलं.
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