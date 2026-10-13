डाटा सेंटरमुळे पाणी, वीज आणि पर्यावरणाचे आव्हान? अभ्यास समितीत डाटा सेंटरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांही समावेश!
डाटा सेंटरच्या होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणाऱ्या शासकीय समितीचे अध्यक्षपद डॉ. अनिल काकोकडर यांच्याकडं असणार आहे. त्याचबरोबर डाटा सेंटरशी संबंधित कंपन्यांचे दोन अधिकारीदेखील असणार आहेत.
Published : October 13, 2026 at 2:05 PM IST
मुंबई- डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून डेटा सेंटर क्षेत्र वेगाने विस्तारत असताना, या प्रकल्पांसाठी लागणारी प्रचंड वीज, पाण्याची गरज, जमिनीचा वापर आणि पर्यावरणावरील संभाव्य परिणाम यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासाच्या शर्यतीत नैसर्गिक संसाधनांवर किती ताण येणार, स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचे काय परिणाम होणार आणि विकास पर्यावरणपूरक कसा ठेवता येईल, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी राज्य सरकारने राष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे.
महाराष्ट्रात डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. राज्य देशातील प्रमुख डेटा सेंटर केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. मात्र, या विकासाची किंमत पाणी, वीज, पर्यावरण आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांना मोजावी लागणार नाही ना, हा या अभ्यासातील महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे. डेटा सेंटर म्हणजे केवळ संगणक आणि सर्व्हर ठेवण्याची इमारत नव्हे. डिजिटल सेवा अखंड सुरू ठेवण्यासाठी या केंद्रांना मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठा, प्रभावी शीतकरण व्यवस्था आणि सक्षम पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. सर्व्हरमधून निर्माण होणारी उष्णता नियंत्रित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानानुसार पाणी आणि विजेची गरज बदलते. त्यामुळे या प्रकल्पांचा स्थानिक जलस्रोतांवर, वीज वितरण व्यवस्थेवर आणि पर्यावरणावर नेमका किती परिणाम होतो, याचा शास्त्रीय अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असलेल्या भागांत डेटा सेंटरसाठी होणारा पाण्याचा वापर, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पर्यायी शीतकरण तंत्रज्ञान यांचा विचार करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे वाढत्या विजेच्या मागणीमुळे पारेषण आणि वितरण व्यवस्थेवर किती अतिरिक्त भार पडतो, याचेही मूल्यमापन आवश्यक आहे.
विधान परिषदेत उपस्थित झाला होता मुद्दा-२०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधान परिषदेत नियम 101 अन्वये लक्षवेधी सूचना क्रमांक 672 द्वारे डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या परिणामांचा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. या चर्चेत तापमानवाढ, पर्यावरणीय परिणाम, ध्वनी प्रदूषण आणि स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर या क्षेत्राचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. समिती केवळ संभाव्य धोके तपासणार नाही, तर डेटा सेंटरविषयी समाजात असलेल्या गैरसमजांची कारणेही शोधणार आहे. देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी कोणती धोरणात्मक चौकट उपयुक्त ठरू शकते, याबाबत शिफारशी केल्या जाणार आहेत. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी जारी केला.
हरित डेटा सेंटरसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे- ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर, पाण्याची बचत, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पर्यावरणपूरक शीतकरण तंत्रज्ञान यांना प्रोत्साहन देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे हे समितीच्या प्रमुख कामांपैकी एक आहे. हवा, ध्वनी, पर्यावरण आणि स्थानिक परिसंस्थेवरील परिणामांचाही वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास केला जाणार आहे. डेटा सेंटर उभारले जात असलेल्या भागांतील ग्रामस्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधींना प्रकल्पांचे स्वरूप, संसाधनांचा वापर आणि संभाव्य परिणाम यांची माहिती मिळावी, यासाठी जनजागृतीविषयक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारीही समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांच्या शिफारशींवर ठरणार पुढील दिशा- समितीत ऊर्जा, जलसंपदा, उद्योग आणि पर्यावरण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, राज्य वीज वितरण कंपनी आणि वीज पारेषण कंपनीच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. तसेच सीएसआयआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे डॉ. एस. वेंकट मोहन, आयआयटी मुंबईचे प्रा. एम. व्ही. राणे आणि भारती विद्यापीठाच्या पर्यावरण शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या प्रा. डॉ. शमिता कुमार यांच्यासह डेटा सेंटर उद्योगातील तज्ज्ञांचा सहभाग असेल. समितीत एकूण 17 सदस्य आहेत. त्याचबरोबर योट्टा डाटा सर्व्हिसेसच्या डेटा सेंटर डिझाईन कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवासा पी आणि अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेसच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेसचे उपाध्यक्ष प्रसाद कल्याणरामन आहेत.
समितीला विविध शासकीय विभागांकडून माहिती मागविणे, संशोधन संस्थांशी चर्चा करणे आणि आवश्यकते नुसार उपसमित्या स्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. डेटा सेंटर प्रकल्पांमधून स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकासाला चालना कशी देता येईल, तसेच कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून स्थानिक भागांना कोणते लाभ मिळू शकतील, याबाबतही शिफारशी करता येणार आहेत.
गुंतवणूक महत्त्वाची; पण स्थानिक हितही तितकेच!- महाराष्ट्रासाठी डेटा सेंटर क्षेत्रातील गुंतवणूक रोजगार, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मात्र, गुंतवणुकीचे स्वागत करताना पाणी, वीज, पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रकल्पांना आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देतानाच त्यांचा कार्यक्षम आणि जबाबदार वापर सुनिश्चित करणे ही प्रशासनापुढील कसोटी असेल.
- डाटा सेंटरमध्ये 300 अब्ज डॉलरची महाराष्ट्रात गुंतवणूक झाली आहे. त्यामध्ये 5.7 गिगावॅटच्या डाटा सेंटरच्या क्षमतेचे 2032 पर्यंत उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं आहे. डाटा सेंटरला मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि वीज लागते. त्यामध्ये कुलिंग तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते.
जगभरात वीजेची वाढणार मागणी- 2026 मध्ये डेटा सेंटर्ससाठीची जागतिक वीज मागणी 26.4 टक्क्यांनी वाढून 556 टेरावॅट-अवर्स (TWh) इतकी होण्याची शक्यता आहे. 2025 मध्ये ही मागणी 447 TWh इतकी होती. व्यावसायिक आणि तांत्रिक माहिती पुरवणाऱ्या 'गार्टनर, इंक.' (Gartner, Inc.) या कंपनीच्या अहवालात म्हटलं आहे की, प्रचंड संगणकीय क्षमता लागणाऱ्या 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) कार्यांमुळं विजेची गरज अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे विजेच्या वापरात ही वाढ होणार आहे.