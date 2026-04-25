बेकायदा बांधकाम पाडण्यापूर्वी समोरच्याला बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी द्यायला हवी, तरंच तो नैसर्गिक न्याय ठरेल - उच्च न्यायालय

चेतन गाला यांना मुंबई महापालिका प्रशासनाच्यावतीनं त्यांच्या मालमत्तेतील बेकायदा बांधकाम पाडण्याची नोटीस 2011 मध्ये देण्यात आली होती.

Published : April 25, 2026 at 6:16 PM IST

मुंबई : एखादं बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यासाठी केवळ 24 तासांची नोटीस देणं योग्य नाही. मुंबई महापालिका प्रशासनानं तोड कारवाई करण्यापूर्वी समोरच्याला त्याची बाजू मांडण्याची, अथवा चूक सुधारण्याची पुरेशी संधी द्यायला हवी. तसंच ही प्रक्रिया केवळ तोंडी नसावी, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालादरम्यान मुंबई महापालिका प्रशासनाला बजावलं आहे.

उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : एखाद्याला त्यानं केलेलं बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीस देताना हातघाई न करता त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी द्यायलाच हवी. त्याच्याकडून नेमकी कोणती कागदपत्रे किंवा तपशील आवश्यक आहे, हे त्याला नीट समजावून सांगायला हवं, असे निर्देश न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठानं एका निकालात मुंबई महापालिकेला सांगितलं आहे. आपण केलेलं बांधकाम वैध आहे की अवैध, हे सिद्ध करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मालकाचीच आहे. त्यामुळं एखादं बांधकाम अनधिकृत ठरवताना त्या मालकाला रितसर सर्व कागदपत्रे सादर करण्याची संधी द्यायलाच हवी, असं या निकलात मुंबई उच्च न्यायालयानं नमूद केलंय. या प्रकरणात मूळ मालकानं त्याचे बांधकाम नंतर दुसऱ्याला विकलंय, असं महापालिकेच्यावतीनं न्यायालयाला सांगण्यात आलं. मात्र असं जरी असलं तरी बेकायदेशीर बांधकामावर महापालिकेला कारवाई करता येईल. ही कारवाई करताना नव्या मालकाला त्याच्याकडील कागदपत्रं सादर करण्याची व बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं 22 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या आपल्या एका निकालातून स्पष्ट केलंय.

काय आहे प्रकरण? : चेतन गाला यांना मुंबई महापालिका प्रशासनाच्यावतीनं त्यांच्या मालमत्तेतील बेकायदा बांधकाम पाडण्याची नोटीस 2011 मध्ये देण्यात आली होती. या नोटीसमधून चेतन गाला यांना प्रशासनासमोर सुनावणीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं गेलं होतं. मात्र त्यावेळी त्यांच्याकडून कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली नाही. त्यानंतर महापालिकेनं चेतन गाला यांनी हे अनधिकृत नसल्याचा केलेला दावा फेटाळून लावला. मात्र, या कारवाईत महापालिकेनं त्यांना बाजू मांडण्याची कोणतीही संधीच दिलेली नाही, असा ठपका यावेळी न्यायालयानं ठेवलाय. मुळात एखाद्याला बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची नोटीस देताना त्याचं म्हणणं देखील महापालिका प्रशासनानं ऐकायला हवं. तरच ती कारवाई नैसर्गिक न्यायदान पद्धतीनं झालीय, असं म्हणता येईल. याप्रकरणात नैसर्गिक न्यायदान झाल्याचं दिसत नाही, असं आपल्या आदेशांत नमूद करत उच्च न्यायालयानं ही नोटीस रद्द करत महापालिका प्रशासनाला संबंधित व्यक्तीला नव्यानं नोटीस देऊन त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मुभा दिलीय.

