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सिझरनंतर पोटात हातमोजे राहिलेल्या महिलेची जगण्याकरिता आयसीयूत झुंज; दोषी डॉक्टरांवर कारवाईची पीडितेच्या आईची मागणी

बीड जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर खासगी रुग्णालयाला पेशंट पुरवून सिंडिकेट चालवत आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनं केला आहे. वाचा, धक्कादायक प्रकरण

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प्रतिकात्मक (Source- AFP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 10:12 PM IST

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बीड - जिल्हा रुग्णालयात सिझर शस्त्रक्रियेनंतर महिलेच्या पोटात हातमोजे आणि कागदी रुमाल राहिल्याचा प्रकरणाला गंभीर वळण लागलं आहे. या पीडित महिलेवर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू असताना डॉक्टरांना गर्भाशय काढावा लागला आहे.

जिल्हा रुग्णालयातील उपचारानंतर त्रास सुरू झाल्यानं महिलेला बीडमधील एका खासगी रुग्णालयात नेलं. मात्र, उपचारासाठी पाच लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणावरून सामाजिक कार्यकर्ते बाबुराव पोटभरे यांनी जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून रुग्णांना खासगी रुग्णालयात पाठवून ‘सिंडिकेट’ चालवलं जात असल्याचा गंभीर आरोप केलाय.

पुण्याच्या ससून रुग्णालयात पीडित महिला आयसीयूमध्ये दाखल असून तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे. ‘माझी मुलगी पहिल्यांदा आई झाली. पण, आज ती स्वतःच्या बाळाला हातात घेऊ शकत नाही. तिच्यावर ही वेळ आणणाऱ्या डॉक्टरांवर निलंबनाची कारवाई करा,’ अशी मागणी करत आईचा आक्रोश अनावर झालाय.

मुलीची प्रकृती चिंताजनक- पीडित महिलेच्या आईनं म्हटलं की, मुलीला उलटी होत असल्यामुळे आम्ही तिला चोले मॅडमकडे दाखल केले. तिला इन्फेक्शन झालं आहे. तिची सोनोग्राफी करावी लागेल. त्यामध्ये पू झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. आम्हाला स्वप्निल ढाकणे या डॉक्टरची चिठ्ठी दिली. त्यांच्याकडे आम्ही सात वाजता गेलो, डॉक्टरांनी सांगितलं की मुलीच्या पोटामध्ये काहीतरी राहिलं आहे. तुम्ही ऑपरेशन कुठे केलं आहे, असं विचारल्यावर जिल्हा रुग्णालयात केल्याच सांगितलं. तिचे तात्काळ ऑपरेशन करावे लागेल, असे डॉक्टरांनी सांगितलं. तिथून खासगी रुग्णालयात, पुन्हा वायसीएमला गेलो होतो. मुलगी खूप सिरीयस आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

जिल्हा रुग्णालयातील साटेलोटे आहे का?- सामाजिक कार्यकर्ते बाबुराव पोटभरे म्हणाले की, ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. हे डॉक्टर खाटीक आणि लुटारू आहेत का? एक मुलगी जिल्हा रुग्णालयात डिलिव्हरीसाठी दाखल झाल्यानंतर तिचे लगेच सिझर केले जाते. तेव्हा डॉक्टर मुलीच्या पोटामध्ये हॅन्ड ग्लोज आणि टिश्यू पेपर टाकतात. ती मुलगी डॉक्टरला तडफडून सांगते की माझ्या पोटात दुखू लागलं आहे. त्या मुलीचं काहीही ऐकून घेतलं जात नाही. तिला डिस्चार्ज दिला जातो. एक डॉक्टर मुलीच्या आईला पाच लाख रुपये मागत होता. पैशाशिवाय तुम्ही रुग्णालयात दाखल करू शकत नाही, हे सांगत होता. हे जिल्हा रुग्णालयातील साटेलोटे आहे का?

डॉक्टरला मृत्युदंडापेक्षा मोठी शिक्षा द्या- पुढे सामाजिक कार्यकर्ते पोटभरे म्हणाले की, जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर हे खासगी रुग्णालयाला रुग्ण पुरवतात का? आरोग्य खात्याचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. जर जिल्हा रुग्णालय सुधारायचे असेल तर अशा डॉक्टरवर कारवाई झाली पाहिजे. मुलगी मरण यातना भोगत आहे. तिला काही रुग्णालयानं दाखल करूनदेखील घेतलं नाही. शेवटी ससून रुग्णालयामध्ये तिला दाखल करावं लागलं. तिच्यावर तीन शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. आतड्याचीदेखील शस्त्रक्रिया करण्यात आली. तिची गर्भपिशवीदेखील काढण्यात आली. अन्ननलिकेवरदेखील शस्त्रक्रिया करण्यात आली. डॉक्टरकडून चुकीचे कृत्य होत असेल तर मृत्युदंडापेक्षाही मोठी शिक्षा दिली पाहिजे. सरकारनं यावर विचार केला पाहिजे. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे, अशी आम्ही विनंती करणार आहोत.

  • आता या संबंधित डॉक्टरांची चौकशी होणार का? दोषींवर कारवाई होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

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महिलेचे काढले गर्भाशय
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