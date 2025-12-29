ETV Bharat / state

संघर्षातून यशाचं शिखर : ऊसतोड कामगाराचा मुलगा झाला पोलीस उपनिरीक्षक, माय बापाच्या कष्टाचं झालं 'सोनं'

बीडमधील ऊसतोड मजुराच्या मुलानं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवून पोलीस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घातली. रामप्रभू बलभीम सातपुते असं त्यांचं नाव आहे.

Sugarcane Cutters Son Become PSI
रामप्रभू बलभीम सातपुते (ETV Bharat Reporter)
December 29, 2025

बीड : जिद्द, चिकाटी आणि कष्टाच्या जोरावर माणूस कोणतंही शिखर सर करू शकतो, हे अंबाजोगाई तालुक्यातील पोलेवाडी इथल्या रामप्रभू बलभीम सातपुते यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे. एका ऊसतोड कामगाराच्या मुलानं प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेत यश मिळवून 'पोलीस उपनिरीक्षक' (PSI) पदाला गवसणी घातली आहे. त्यांच्या या यशामुळे संपूर्ण अंबाजोगाई तालुक्यातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

"शिक्षक भरतीची वाट न पाहता मी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचा निर्णय घेतला. वडिलांनी ऊसतोड करून मला शिकवलं, त्यांच्या कष्टाचं चीज झाल्याचा मला सार्थ अभिमान आहे." रामप्रभू सातपुते, पोलीस उपनिरीक्षक

कौटुंबिक परिस्थिती आणि संघर्ष : रामप्रभू यांचे वडील बलभीम गोपीनाथ सातपुते हे ऊसतोड कामगार आहेत. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची आहे. 2010 मध्ये रामप्रभू यांच्या मोठ्या भावाचा वीज पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या संकटामुळे कुटुंब खचलं. मात्र अशा कठीण काळातही सातपुते कुटुंबानं रामप्रभू यांच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिलं.

शिक्षणाचा प्रवास :

प्राथमिक शिक्षण : जिल्हा परिषद शाळा, पोलेवाडी

माध्यमिक शिक्षण : पठाण मांडवा (10 वी पर्यंत)

उच्च शिक्षण : डी एड (D.Ed) अंबाजोगाई

पदवी : यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ

शिक्षक भरती रखडल्यानं केली एमपीएससीची तयारी : शिक्षक भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे रामप्रभू यांनी वेळ वाया न घालवता एमपीएससी (MPSC) परीक्षेची तयारी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. पुण्यात किंवा मोठ्या शहरात जाऊन क्लास लावण्याची परिस्थिती नसतानाही त्यांनी जिद्दीनं अभ्यास सुरू ठेवला. 2023 च्या परीक्षेत त्यांनी घवघवीत यश मिळवलं.

अमरावतीत नियुक्ती आणि गावात सत्कार : 12 महिन्यांचं खडतर प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर रामप्रभू सातपुते यांची नियुक्ती आता अमरावती इथं पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून झाली आहे. आपल्या गावातील मुलगा फौजदार झाल्याचं समजताच पोलेवाडी ग्रामस्थांनी त्यांचा जाहीर सत्कार केला. यावेळी त्यांच्या आई-वडिलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले. रामप्रभू यांचं हे यश स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या ग्रामीण भागातील हजारो तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

संपादकांची शिफारस

