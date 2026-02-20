ETV Bharat / state

शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; शाळेच्या टेरेसवर मंडप टाकून दहावीचे पेपर घेण्याची आली वेळ

राज्यात दहावी आणि बारावीची परीक्षा सुरू झाली आहे. बीडमध्ये विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवत असल्याचा व्हिडिओ समोर आला होता. आता प्रशासनाचा आणखी भोंगळ कारभार समोर आलाय.

BEED SSC EXAM NEWS
शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
बीड : बीड जिल्ह्यात शिक्षणाचा बोजवारा उडाल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यात सुरू झालेल्या बारावीच्या परीक्षेवेळी विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यामुळं कॉपी रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाच अपयशी ठरल्याचं दिसून आलं. परंतु आता बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांवर भर उन्हात बसून पेपर देण्याची वेळ आली आहे.

काय आहे नेमका प्रकार : राज्यात सर्वत्र बारावीची आणि दहावीची परीक्षा सुरू आहे. बीड जिल्ह्यातील कुर्ला इथं यशवंत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये दहावीची परीक्षा सुरू झाली आहे. मात्र शुक्रवारी परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला. शाळेच्या टेरेसवर मंडप उभारून विद्यार्थ्यांना बसण्याची व्यवस्था शाळेनं केली. त्यामुळं शिक्षण विभागाचा आणि शाळेचा बोजवारा उडाल्याचं यातून दिसून येतंय. अनेक वर्षांपासून शाळेच्या व्हरांड्यात बसून विद्यार्थी पेपर द्यायचे. मात्र यावर्षी विद्यार्थी संख्या वाढली आणि त्यामुळं हा प्रकार घडल्याचं केंद्रप्रमुखांनी मान्य केलं. शनिवारी जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांची बसण्याची व्यवस्था केल्याचं उत्तर देत या प्रकारावर शाळा प्रशासनानं पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

माध्यमांशी बोलताना केंद्रप्रमुख अभिषेक राऊत (ETV Bharat Reporter)

परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांचे हाल : हवामान खात्यानं आधीच राज्यात उष्णतेमध्ये वाढ होण्याचा इशारा दिलाय. यासह उन्हाचा पारा 35 अंशांच्या पार गेला आहे. अशा परिस्थितीत इमारतीच्या टेरेसवर उभारलेल्या मांडपात बसून शैक्षणिक आयुष्यात महत्वाची समजली दहावीची परीक्षा मुलं देत आहेत. उष्णतेमुळं पेपर सोडवताना विद्यार्थ्यांची मोठी दमछाक होत आहे. डोक्यावर कडक ऊन आणि त्यात परीक्षेचा ताण, अशा दुहेरी संकटात हे विद्यार्थी अडकले आहेत. वर्गात बसून परीक्षा देणं हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार असताना शिक्षण विभागाच्या कारभारामुळं विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय.

नियमांची ऐशी की तैशी : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नियमांनुसार परीक्षा केंद्रावर पुरेशी जागा, प्रकाश आणि हवा असणं आवश्यक आहे. मात्र, कुर्ला येथील या केंद्रावर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आणि भविष्याशी खेळ सुरू असल्याचं दिसत आहे. मोकळ्या जागेत परीक्षा घेतल्यानं गैरप्रकारांना वाव मिळण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

उद्यापासून वर्गात पेपर होणार : "विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळं आम्हाला नाईलाजामुळं मंडप उभारावे लागले. विद्यार्थ्यांना ऊन लागणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली आहे. उद्याचा पेपर जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्गात घेणार आहोत. याआधी आम्ही केंद्रातील व्हरांड्यामध्ये पडदे टाकून पेपर घ्यायचो. उद्यापासून होणाऱ्या पेपरपासून आम्ही विद्यार्थ्यांना सुविधा आम्ही पुरवणार आहोत, अशी माहिती केंद्रप्रमुख अभिषेक राऊत यांनी दिली.

