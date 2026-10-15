बीडची ऐतिहासिक कामगिरी! रेशीम कोष उत्पादनात राज्यात प्रथम तर देशात दुसरा क्रमांक
बीड जिल्ह्यानं रेशीम कोष उत्पादनात राज्यात प्रथम, तर देशात द्वितीय क्रमांक पटकावला असून, या बाजारपेठेत आतापर्यंत 305 कोटी रुपयांची विक्रमी आर्थिक उलाढाल झाली आहे.
Published : October 15, 2026 at 8:15 PM IST
बीड : जिल्ह्यासाठी ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. एकीकडे दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीड जिल्ह्यानं आता रेशीम कोष उत्पादनात राज्यात प्रथम, तर देशात द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. या बाजारपेठेत दररोज 120 पेक्षा अधिक कोष लॉटची आवक होते, तर आतापर्यंत तब्बल 305 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना शेतकऱ्यांनी आपल्या भावना व मागण्या मांडल्या आहेत.
बीड जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे त्यामानाने या ठिकाणी माल कमी प्रमाणात आलेला आहे. आज या बाजारपेठेमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातून शेतकरी रेशीम कोष घेऊन येतात. आज येथे 85 हजार रुपये ते 95 हजार रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे भाव मिळाला आहे. इतर पिकांना ज्याप्रमाणे सरकारनं पीकविमा दिला आहे, त्याप्रमाणेच रेशीम शेतीला देखील विमा देण्यात यावा. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन रेशीम शेतीला विमा संरक्षण लागू करावे, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे, असं शेतकरी मुकुंद फाटक म्हणाले.
रेशीम शेती ही सर्वात जास्त फायद्याची शेती म्हणून ओळखली जाते. बीड जिल्ह्यातील शेतकरी याच शेतीमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेत आहेत. वस्तुतः, बीड जिल्ह्यात यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती आहे; तरी देखील उपलब्ध पाण्याच्या जोरावर आम्ही रेशीम शेती केली आहे. परंतु, पुढील लॉट निघेल की नाही, अशी शंका आता निर्माण झाली आहे. जर आगामी काही दिवसांत पाऊस पडला, तरच रेशीम शेतीला चांगले दिवस येतील. कारण सोयाबीन आणि कापूस यांसारखी पारंपरिक पिके आता पूर्णपणे वाया गेली आहेत. त्यामुळे सरकारनं आम्हाला तातडीने विमा संरक्षण द्यावं, हीच आमची मागणी आहे, असं शेतकरी अशोक चव्हाण म्हणाले.
बीड जिल्ह्यात सद्यस्थितीला 4762 हेक्टर क्षेत्रावर रेशीम लागवड आहे. आज आम्ही वडवणी तालुक्यातील काही गावांमध्ये विशेष कार्यक्रम घेऊन 'रेशीम बागा कशा जगवायच्या', याविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहोत. बीड जिल्हा हा रेशीम उत्पादनात महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाचा जिल्हा ठरला आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सप्टेंबरअखेरपर्यंत 962 मेट्रिक टन इतकं विक्रमी उत्पादन झालं आहे, तर मागच्या संपूर्ण वर्षभरात 1493 मेट्रिक टन उत्पादन झाले होते. आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांनी यातून 2 ते 2.5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवलं आहे. इतर पिकांपेक्षा रेशीम शेतीनं शेतकऱ्यांना खरोखरच भरभरून आर्थिक आधार दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम लागवडीकडे वळावं, असं आवाहन मी रेशीम विभागाच्या वतीनं करतो, असं जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी शंकरराव वराट म्हणाले.
दरम्यान, बीड जिल्ह्यात यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, या परिस्थितीला तोंड देत उपलब्ध असलेल्या जेमतेम पाण्यावर शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती चांगलीच फुलवल्याचं चित्र दिसत आहे. दुसरीकडे, सरकार मात्र या शेतकऱ्यांना कोणताही ठोस आधार देत नसल्याची ओरड होत आहे. इतर पिकांप्रमाणेच रेशीम पिकालाही पीकविमा मंजूर करावा, अशी मागणी आता शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागली आहे. आता या मागणीवर राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री काय निर्णय घेतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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