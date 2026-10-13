दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोफत दाढी-कटिंग, 'या' सलून चालकाचा अनोखा उपक्रम!
बीडमध्ये कोरड्या दुष्काळामुळे शेतकरी संकटात असताना, एका सलून चालकानं बळीराजाला आधार देण्यासाठी दसऱ्याचे नऊ दिवस मोफत दाढी आणि कटिंग करण्याचा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे.
Published : October 13, 2026 at 4:09 PM IST
बीड : जिल्ह्यात कोरड्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचं जगणं होरपळून निघालं आहे. डोळ्यांसमोर उभी पिके करपून गेली आहेत, तर जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा संकटाच्या काळात बळीराजाच्या मदतीसाठी बीडमधील सलून चालकांनी माणुसकीचा हात पुढे केला आहे. स्वतःचा व्यवसाय सांभाळत त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोफत दाढी आणि कटिंग करून देण्याचा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. मदतीचा हा वाटा कदाचित छोटा असेल, पण त्यामागची भावना मात्र खूप मोठी आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हास्य फुलवण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या बळीराजाला सलून चालकांच्या या माणुसकीच्या उपक्रमातून मोठा दिलासा मिळत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी बीडमधील या सलून चालकांनी एक आगळावेगळा दिलासा दिला आहे. दसऱ्याच्या नऊ दिवसांत त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोफत दाढी आणि कटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे; मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला फार्मर आयडी (Farmer ID) दाखवणं आवश्यक आहे. कोरोना काळात शेतकऱ्यांनी व्यापारी आणि सर्वसामान्य जनतेला ज्या पद्धतीनं मदत केली, आता त्याच पद्धतीनं आपण सर्वांनी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला पाहिजे. याच अनुषंगानं या सलून चालकानं दसऱ्याचे नऊ दिवस शेतकऱ्यांसाठी मोफत दाढी व कटिंगचा उपक्रम राबवला आहे.
"सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे, मात्र आमच्यासारख्या छोट्या व्यापाऱ्यांकडूनही शेतकऱ्यांना फुलाची नाही तर फुलाची पाकळी म्हणून मदत व्हावी, यासाठी आम्ही प्रत्येक शेतकऱ्याची दाढी आणि कटिंग मोफत करून देणार आहोत. आमच्याकडून होणारी ही मदत जरी अल्प वाटत असली, तरी यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे 100-200 रुपये वाचतील आणि ते पैसे त्यांच्या संसारासाठी उपयोगी पडतील, याच भावनेतून आम्ही हा उपक्रम राबवला आहे", असं सलून चालक बापू झांबरे यांनी सांगितलं.
"माझं गाव वाघेरा असून मी कामानिमित्त या ठिकाणी आलो होतो. इथे आल्यावर समजलं की, शेतकऱ्यांसाठी कटिंग आणि दाढी मोफत केली जात आहे. या ठिकाणी खरोखरच अशी मदत केली जाते का, हे पाहण्यासाठी मी सलूनमध्ये आलो. माझा फार्मर आयडी दाखवून मी या ठिकाणी कटिंग आणि दाढी केली आहे. सलून चालकांच्या या उपक्रमामुळे माझं मनापासून समाधान झालं आहे. कटिंग-दाढीसाठी खर्च होणारे माझे पैसे वाचल्यामुळे मला या कठीण काळात मोठा दिलासा मिळाला आहे", असं रामचंद्र बाजीराव जाधव या शेतकऱ्यानं सांगितलं.
बीड जिल्ह्यामध्ये सध्या गंभीर दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या संकटकाळात शेतकऱ्याला हातभार लावण्यासाठी या सलून चालकानं हा आगळावेगळा उपक्रम राबवला आहे. बीड जिल्ह्यातील इतरही सलून चालकांनी असाच उपक्रम राबवावा, जेणेकरून दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना थोडाफार हातभार लागेल, कारण 'येणाऱ्या काळात शेतकरी टिकला तरच आपण टिकू', असं मत या सलून चालकानं व्यक्त केलं आहे.
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