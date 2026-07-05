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माळीण-इरशाळवाडीची पुनरावृत्ती टळणार! 200 वर्षांचा इतिहास असलेलं कपिलधारवाडी होणार स्थलांतरित; १८ कोटींच्या पुनर्वसनाला मंजुरी

बीडमधील दरडीच्या छायेत असलेल्या 200 वर्षे जुन्या कपिलधारवाडी गावात माळीण-इरशाळवाडीसारखी दुर्घटना टाळण्यासाठी 18 कोटी रुपये खर्चातून सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

RESETTLEMENT OF KAPILDHARWADI
कपिलधारवाडी होणार स्थलांतरित (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 3:24 PM IST

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बीड : माळीण आणि इरशाळवाडीसारख्या भीषण दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाने एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या आणि दरडी कोसळण्याच्या छायेत असलेल्या कपिलधारवाडी गावाच्या संपूर्ण पुनर्वसनाला राज्य शासनाकडून तब्बल 18 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीमुळं गावातील शेकडो नागरिकांना सुरक्षित हक्काची घरं मिळणार असली, तरी जवळपास 200 वर्षांचा इतिहास असलेलं मूळ गाव आता कायमचं इतिहासजमा होणार आहे.

18 कोटींचा कृती आराखडा मंजूर : कपिलधारवाडी हे गाव अत्यंत निसर्गरम्य परिसरात वसलेलं गाव आहे. असं असलं तरी गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीनं या गावाचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकलं होतं. डोंगरावरून दरडी कोसळल्यामुळं गावांमधील घरांना मोठमोठे तडे गेले होते. तर रस्ते आणि जमिनीला अनेक ठिकाणी भेगा पडल्या होत्या. यामुळे प्रत्येक पावसाळा ग्रामस्थांसाठी भीतीचा आणि मृत्यूची चाहूल देणारा ठरू लागला होता. ग्रामस्थांची हीच सुरक्षितता लक्षात घेऊन प्रशासनानं तातडीने पावलं उचलत सुरक्षित ठिकाणी गाव वसविण्याचा 18 कोटींचा कृती आराखडा मंजूर केला आहे.

प्रतिक्रिया देताना ग्रामस्थ (ETV Bharat Reporter)

घर मिळणार... पण शेती अन् उदरनिर्वाहाचं काय? : प्रशासनाच्या निर्णयामुळं सुरक्षित घरांची आशा निर्माण झाली असली, तरी कपिलधारवाडीच्या ग्रामस्थांसमोर आता उदरनिर्वाहाचा एक नवा आणि गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. गावाचं पुनर्वसन दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी होणार असलं तरी ग्रामस्थांची शेती, पाळीव जनावरे आणि संपूर्ण उपजीविका आजही जुन्या गावाशी व डोंगराळ भागाशी जोडलेली आहे. "आम्हाला राहण्यासाठी नवीन घर मिळेल, पण आमच्या उदरनिर्वाहाचे काय? शेती करण्यासाठी रोज जुन्या गावी जावे लागणार का? जनावरांच्या चाऱ्याचे काय?" असा उद्विग्न सवाल आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळं नवीन ठिकाणी केवळ घरे न बांधता, प्रशासनाने शेती, नवीन रोजगार आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्नही समांतरपणे सोडवावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

सरकारनं आमचा विचार करावा : "आमचं तत्काळ पुनर्वसन करावी अशी आमची सरकारकडं मागणी आहे. पुनर्वसना करताना आम्हाल सुरक्षित ठिकाणी घर आणि शेती करण्यासाठी जागा द्यावी. इथं राहताना आम्हाला भीती वाटते. रात्री झोप लागत नाही. लहान मुलांना आपल्यासोबत घेऊन बसायची वेळ आली आहे. पावसाला सुरुवात झाल्यावर आम्हाला झोप येत नाही. सरकारनं तत्काळ आमचा विचार करून आमचं पुनर्वसन करावं, अशी मागणी गावातील महिला ग्रामस्थानं केली.

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RESETTLEMENT OF KAPILDHARWADI

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