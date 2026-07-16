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पुलाच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर प्रशासन जागे; निकृष्ट पुलाचा अहवाल मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडं सादर होणार

बीडच्या केज तालुक्यात 48 लाखांचा पूल निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. व्हायरल व्हिडिओनंतर प्रशासनाने पाहणी करून अहवाल मागवला असून दोषींवर कारवाईचं आश्वासन दिलं.

Beed Bridge Quality Issues
पुलाचे निकृष्ट काम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 4:08 PM IST

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बीड : जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील बनकरंजा गावाजवळील नदीवर सुमारे 48 लाख रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या पुलाचं काम निकृष्ट दर्जाचं असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने याबाबत लक्ष वेधलं असून, पुलाच्या कामाचा दर्जा दाखवणारे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या व्हिडिओंची प्रशासनाने तातडीनं दखल घेतली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता, पुलाच्या कामात निकृष्ट दर्जा असल्याचं निदर्शनास आलं. यानंतर उपस्थित ग्रामस्थांसमोरच अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला चांगलच फटकारलं. आता संबंधित कंत्राटदारावर कोणती कारवाई होणार, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

'दोषींवर योग्य ती कारवाई होईल' : अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास जाधव यांनी सांगितलं, "चिचपूर रस्त्यावरील नाल्यावर 2025-26 या वर्षात हा पूल बांधण्यात आला आहे. पुलाच्या निकृष्ट कामाबाबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार तांत्रिक अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी पाहणी करण्यात आली. या पाहणीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडं सादर करण्यात येणार आहे. चौकशीत जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. गणराज कन्स्ट्रक्शन ही या कामाची एजन्सी असून, काम निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल."

माहिती देताना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास जाधव (ETV Bharat Reporter)

ग्रामस्थांचा संताप : ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, पुलाचं काम काही प्रमाणात पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी त्याची पाहणी केली. त्यावेळी पुलाचा काही भाग लाथ मारताच पत्त्याच्या बंगल्यासारखा ढासळल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळं या कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ग्रामस्थांनी सांगितलं की, प्रशासनानं घटनास्थळी पाहणी करून अहवाल तयार केला असून तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडं पाठवण्यात आला आहे. अशाप्रकारचं निकृष्ट काम करणाऱ्या संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांच्यामते, शासनानं या पुलासाठी 48 लाख रुपये, तर उर्वरित रस्त्याच्या कामासाठी 12 लाख रुपये, असा एकूण 60 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. एवढा निधी खर्च करूनही निकृष्ट दर्जाचं काम झाल्याचा आरोप होत असून, संबंधित कंत्राटदाराच्या पाठीशी नेमकं कोण आहे? याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

कठोर कारवाईची मागणी : आठ दिवसांपूर्वी एका तरुणानं या पुलाच्या निकृष्ट दर्जाची पोलखोल करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला होता. गावाच्या दळणवळणासाठी हा पूल अत्यंत महत्त्वाचा असल्यानं अशा निकृष्ट कामामुळं भविष्यात मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळं संबंधित कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करून दोषींना शिक्षा द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

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