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बीडमध्ये २४ कोटींच्या ऑनलाइन घोटाळ्याचा पर्दाफाश; चार अनोळखी खातेदारांवर गुन्हा...!

२४ कोटी रुपयांच्या ऑनलाइन सायबर घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यात बीड पोलिसांना यश आलं आहे. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टल, समन्वय पोर्टलवरील तपासातून हे सिंडिकेट उघड झालं.

Beed Online Fraud Case
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 5:52 PM IST

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बीड : विविध बँकांमधील मनी म्युल खात्यांचा वापर करून तब्बल २४ कोटी रुपयांच्या ऑनलाइन सायबर घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टल आणि समन्वय पोर्टलवरील तपासातून सायबर गुन्हेगारांचं मोठं सिंडिकेट सक्रिय असल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी बीड सायबर पोलिसांनी चार अनोळखी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांची ऑनलाइन फसवणूक करून मिळालेली रक्कम विविध बँक खात्यांमध्ये वळवून बेकायदेशीरपणे काढून घेतल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे.

Beed Online Fraud Case
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

एका खात्यात तब्बल २३ कोटी ७३ लाख रुपये जमा : डीसीबी बँकेच्या बहिरवाडी शाखेतील एका खात्यात तब्बल २३ कोटी ७३ लाख ३१ हजार ६६५ रुपये जमा करण्यात आले. त्यापैकी २३ कोटी ७० लाख ३१ हजार ६६५ रुपये बेकायदेशीरपणे काढून घेण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. याशिवाय बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि आयडीबीआय बँकेच्या मोंढा रोड शाखेतील विविध खात्यांचाही सायबर फसवणुकीच्या रकमेसाठी वापर झाल्याचं तपासात आढळलं.

कमिशनच्या आमिषापोटी बँक खात्याचा वापर : कमिशनच्या आमिषापोटी स्वतःची बँक खाती सायबर गुन्हेगारांना उपलब्ध करून देणाऱ्या खातेदारांचा या सिंडिकेटमध्ये सक्रिय सहभाग असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. या खात्यांचा वापर फसवणुकीची रक्कम जमा करण्यासाठी आणि पुढं वितरित करण्यासाठी करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी बीड सायबर पोलीस ठाण्यात आयटी अॅक्ट कलम ६६ तसेच BNS २०२३ मधील कलम ३१८(४), ११२(२), ३१७(२), ६१(२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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TAGGED:

BEED POLICE FILED FIR AGAINST 4
ONLINE FRAUD CASE
ऑनलाइन घोटाळ्याचा पर्दाफाश
बीडमध्ये २४ कोटींचा ऑनलाइन घोटाळा
BEED ONLINE FRAUD CASE

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