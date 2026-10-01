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बीडमध्ये सात स्पा सेंटरवर धडक कारवाई, नको नको ते चालायचे धंदे; महिलांसह पुरुष ताब्यात

बीड शहरातील विविध भागांतील सात स्पा सेंटरवर पोलिसांनी बुधवारी धडक कारवाई करत अनेक महिला तसेच पुरुष ग्राहकांना ताब्यात घेतले.

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बीडमध्ये सात स्पा सेंटरवर पोलिसांची धडक कारवाई (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 8:12 AM IST

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बीड - बीडमध्ये सात स्पा सेंटरवर पोलिसांनी धडक कारवाई करत तेथील महिला व ग्राहकांना ताब्यात घेतलं आहे.

अश्लील कृत्ये सुरू असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी ही कारवाई केली. ताब्यातील व्यक्तींना वैद्यकीय तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

बीड शहरातील विविध भागांतील सात स्पा सेंटरवर पोलिसांनी बुधवारी धडक कारवाई करत अनेक महिला तसेच पुरुष ग्राहकांना ताब्यात घेतले. स्पा सेंटरच्या नावाखाली आक्षेपार्ह प्रकार सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

बीड शहर आणि शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही कारवाई करण्यात आली. पोलीस अधीक्षक यांच्या आदेशानंतर अप्पर पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्या पथकाने संबंधित स्पा सेंटरवर छापे टाकले.

या कारवाईदरम्यान ताब्यात घेण्यात आलेल्या महिला आणि पुरुष ग्राहकांना वैद्यकीय तपासणीसाठी बीड जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल तसेच पोलिसांच्या पुढील तपासानंतर संबंधित स्पा सेंटरमध्ये नेमके कोणते प्रकार सुरू होते, हे स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, एकाच वेळी सात स्पा सेंटरवर झालेल्या या कारवाईमुळे बीड शहरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, कारवाईतील व्यक्तींविरोधात कोणती कायदेशीर कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.

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बीड स्पा सेंटर
बीड पोलीस
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