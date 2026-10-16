बीडमध्ये पोलिसांचा तिसरा डोळा; 178 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतून 264 गुन्ह्यांचा उलगडा!
बीड शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी बीड पोलीस दलाकडून 44 चौकांमध्ये 178 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.
Published : October 16, 2026 at 12:54 PM IST
बीड : शहरातील सुमारे अडीच लाख नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस दलाकडून प्रमुख चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून शहरातील वादविवाद आणि अन्य घटनांवर लक्ष ठेवणं पोलिसांना शक्य होत आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीनं आतापर्यंत शेकडो गुन्हेगारांना पकडण्यात बीड पोलिसांना यश आलं आहे. शहरातील गुन्हेगारी घटनांची माहिती मिळवणं आणि संबंधित आरोपींवर कारवाई करणं यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरत आहे. याबाबत बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी माध्यमांशी बोलताना सविस्तर माहिती दिली आहे.
बीडमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे 264 गुन्हे उघड; एआय व्हॅनद्वारेही पोलिसांची नजर :
बीड शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी बीड पोलीस दलाकडून 44 चौकांमध्ये 178 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 264 गुन्हे उघडकीस आले आहेत. गेवराई, माजलगाव, परळी आणि वडवणी शहरांमध्येही सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत असून, गुन्हेगारांवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांना त्याची मदत होत आहे.
मोर्चे आणि आंदोलनांच्या ठिकाणी देखरेख ठेवण्यासाठी पोलीस दलानं एआय व्हॅनही तयार केल्या आहेत. या व्हॅनमध्ये बसवलेल्या सेन्सरच्या मदतीने संशयित व्यक्तीकडील हत्यार ओळखण्यास मदत होते. तसेच कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून व्यक्तींचे चेहरे टिपले जातात. त्यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने या यंत्रणेचा उपयोग होत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
बीड शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण पोलीस मुख्यालयातील कंट्रोल रूममधून केले जाते. इतर तालुक्यांतील कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण संबंधित तालुक्यांच्या मुख्यालयातून केले जाते. याशिवाय, आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना सूचना देण्यासाठी या यंत्रणेत माईक सुविधाही उपलब्ध आहे.
सीसीटीव्हीच्या मदतीने गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींचा शोध घेण्यातही पोलिसांना यश आलं आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर नजर ठेवण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरत असून, नागरिकांनीही आपल्या घरांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.
बीड शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी 44 चौकांमध्ये 178 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांच्या मदतीने आतापर्यंत 264 गुन्हे उघडकीस आले आहेत. तसेच वडवणी, माजलगाव, परळी आणि गेवराई शहरांमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवली जात आहे.- नवनीत कावत- पोलीस अधीक्षक, बीड