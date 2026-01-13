ETV Bharat / state

जुळ्या मुलींच्या जन्मानंतर विवाहितेची राहत्या घरात आत्महत्या, 'वंशाच्या दिवा'चा अट्टाहास केल्यानं 3 चिमुकल्या पोरक्या

बीड जिल्ह्यातून एक गंभीर घटना समोर आली आहे. एका विवाहितेनं सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे.

Beed Suicide News
बीडच्या केज तालुक्यात महिलेची आत्महत्या (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 13, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
बीड : मुली या मुलांच्याबरोबरीनं सर्वच क्षेत्रात यश मिळवित असतानाही अजूनही वंशाचा दिवा पाहिजे म्हणून मुलासाठी अट्टाहास केला जातो. त्यामुळे अनेकदा महिलांना त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याच्या घटना समोर असतात. अशीच घटना बीड जिल्ह्यात समोर आली आहे. पती,‎‎ सासू, सासऱ्याकडून‎‎ मुलगा होत नसल्याच्या‎‎ कारणावरून होत‎‎ असलेल्या छळाला कंटाळून एका‎ ‎25 वर्षीय महिलेनं ‎‎राहत्या घरी आत्महत्या‎ केली आहे. यामुळं तिच्या 3 चिमुकल्या पोरक्या झाल्या आहेत.

आम्हाला वंशाला दिवा पाहिजे : 'तुला सलग तीन मुलीच झाल्या आहेत, आम्हाला वंशाला दिवा पाहिजे', असं म्हणत सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या सततच्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून एका महिलेनं अखेर टोकाचं पाऊल उचलल्याचा दावा केला जात आहे. आपल्या तीन चिमुरड्या लेकींना वाऱ्यावर सोडत महिलेनं जीवन संपवल्यामुळं परिसरात खळबळ उडाली आहे.

पती, सासू, सासरे यांच्यावर गुन्हा ‎‎दाखल : आजरखेडा येथील प्रकाश सूर्यवंशी यांची मुलगी ‎अरुणा हिचा विवाह उंदरी (ता. केज) ‎‎येथील उद्धव ठोंबरे याच्यासोबत 16 ‎ऑगस्ट 2019 रोजी झाला होता. लग्नानंतर ‎‎त्यांना राजनंदिनी, आर्या आणि ‎‎अपूर्वा या दोन जुळ्या मुली‎ झाल्या. पोलिसातील तक्रारीनुसार तिला तीनही मुली झाल्यानं ‎अरुणाचा पती उद्धव ठोंबरे हा दारु‎ पिऊन सतत शिवीगाळ आणि मारहाण करत ‎‎होता. तर सासू इंदूबाई उत्तम ठोंबरे आणि‎ सासरे उत्तम रघुनाथ ठोंबरे हेदेखील तिला ‎‎सतत शिवीगाळ करत होते. अरुणाचा‎ भाऊ गोविंद सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या ‎‎तक्रारीवरून पती, सासू, सासरे यांच्यावर गुन्हा ‎‎दाखल करण्यात आला.‎ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मच्छिंद्रनाथ शेंडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक भारत बर्डे या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.



चिमुकल्या झाल्या पोरक्या : जिच्या जीवावर या तीन चिमुकल्या लहानाचा मोठ्या होणार होत्या, तो आधार आता कायमचा तुटला. ऐन उमेदीच्या काळात एका मातेनं अशाप्रकारे आपली जीवनयात्रा संपविल्यानं तिच्या माहेरच्या लोकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.


टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).

