बीड पोलीस दलात खळबळ; शेतकऱ्याचा करेक्ट कार्यक्रम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याचाच झाला करेक्ट कार्यक्रम!
बीडच्या नेकनूर पोलीस ठाण्यातील वादग्रस्त अंमलदार दत्तात्रय बळवंत याला 10 हजारांची लाच घेताना जालना एसीबीनं रंगेहाथ अटक केली. यामुळं पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.
Published : June 6, 2026 at 5:42 PM IST
बीड : बीड जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये लाचखोरीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. तालुक्यातील नेकनूर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेला पोलीस अंमलदार दत्तात्रय बळवंत यास 10 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले. ही धडक कारवाई शनिवारी (दि.6 जून) दुपारी नेकनूर पोलीस ठाण्याच्या आवारातच करण्यात आली. या खळबळजनक घटनेमुळे बीड जिल्हा पोलीस दलात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
अन् अंमलदार दत्तात्रय बळवंतला रंगेहाथ पकडलं : एका प्रकरणातील कायदेशीर काम करण्यासाठी अंमलदार दत्तात्रय बळवंत याने तक्रारदाराकडे १० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. तक्रारदाराची लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे या संदर्भात रीतसर तक्रार नोंदवली. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जालना एसीबीच्या पथकाने पडताळणी केली असता लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार एसीबीचे उपअधीक्षक बाळासाहेब जाधवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी दुपारी नेकनूर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात सापळा रचण्यात आला. तक्रारदाराकडून 10 हजारांची रक्कम स्वीकारताच सपळा रचून बसलेल्या पथकानं बळवंत याला रंगेहाथ पकडलं.
एसीबीचा पुढील तपास सुरू : कारवाईनंतर आरोपी अंमलदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून पुढील तपास एसीबी करत आहे. दरम्यान, अटक करण्यात आलेला हा कर्मचारी पूर्वीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी शेतीच्या वादातून एका व्यक्तीला 'तुझे कॅरेक्टर खराब करून टाकीन,' अशी धमकी देणारा त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. त्या घटनेनंतरही त्याच्या वर्तणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. आता थेट पोलीस ठाण्याच्या आवारात लाच घेताना पकडनं नेकनूर पोलीस ठाण्याच्या कारभारावर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
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