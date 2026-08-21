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बीडच्या आष्टीत दुधातील भेसळीचे रॅकेट उद्ध्वस्त; 72 पोती भेसळयुक्त पावडर जप्त, एकाला अटक

बीडच्या आष्टी पोलिसांनी अन्न व औषध प्रशासनासोबत (FDA) संयुक्त कारवाई करत आष्टी-जामगाव रस्त्यावर बोलेरो पिकअपमधून दुधात भेसळ करण्यासाठी वापरली जाणारी 72 पोती पावडर जप्त केलीय.

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बीडच्या आष्टीत दुधातील भेसळीचे रॅकेट उद्ध्वस्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2026 at 10:29 AM IST

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बीड : सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करत कृत्रिम दूध तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या भेसळयुक्त पावडरची चोरटी वाहतूक बीडच्या आष्टी पोलिसांनी उघडकीस आणलीय. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि पोलीस प्रशासनानं संयुक्त कारवाई करत एका बोलेरो पिकअप गाडीसह एकूण 72 गोण्या भेसळयुक्त पावडर जप्त केलीय. याप्रकरणी तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एका आरोपीला अटक करण्यात आलीय, तर दोन आरोपी फरार आहेत. अटक करण्यात आलेला आरोपी बाबू लक्ष्मण गोपाळघरे याला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

आष्टी-जामगाव रस्त्यावरील नक्षत्र लॉन्ससमोर एक संशयित महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाडी अडवून तपासणी करण्यात आली. त्या वेळी वाहनामध्ये दुधात भेसळ करण्यासाठी वापरली जाणारी 'व्हे पावडर'च्या 47 गोण्या आढळून आल्या. वाहनाच्या चालकाकडे अधिक चौकशी केली असता, त्यानं यापूर्वी 25 गोण्या आष्टी येथील हर्षद हॉटेलसमोरील एका पत्र्याच्या शेडमध्ये उतरवल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी या दोन्ही ठिकाणांहून विनापरवाना व मानवी आरोग्यास अपायकारक असलेली एकूण 2 लाख 69 हजार 700 रुपये किमतीची पावडर आणि वाहन पंचांसमक्ष जप्त केले.

याप्रकरणी वाहनचालक सुशांत ऊर्फ बाबू लक्ष्मण गोपाळघरे (वय 20 वर्षे, रा. नागोबाचीवाडी, ता. जामखेड) मालाचा मालक हरिदास एकनाथ गोपाळघरे (रा. नागोबाचीवाडी, ता. जामखेड) आणि माल स्वीकारणारा कैलास हंबर्डे (रा. आष्टी) यांच्याविरुद्ध आष्टी पोलीस ठाण्यात 'अन्न सुरक्षा व मानके कायद्या'सह भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आलाय.

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