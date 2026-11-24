"श्रीमंत बापाच्या लाडक्या लेकांची मस्ती जिरवा"; बीडमधील माजलगाव अपघातावरून गायकवाड कुटुंबीयांसह आमदार सोळंके आक्रमक
बीडच्या माजलगाव येथील गायकवाड दाम्पत्याच्या भीषण अपघातास तरुणांची कार रेसिंग आणि हुल्लडबाजी जबाबदार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Published : November 24, 2026 at 6:15 PM IST
बीड : माजलगाव येथील गायकवाड दाम्पत्याच्या भीषण अपघात प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, या घटनेचे व्हिडिओ समोर आल्यानंतर तपासाला वेग आला आहे. अपघातावेळी वाहनांची रेस सुरू असल्याचा दावा करत, केवळ चालकावरच नव्हे तर दोन्ही गाड्यांमध्ये असलेल्या सर्वच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मृतांच्या कुटुंबीयांसह राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केली आहे. तसेच, मद्य किंवा अमली पदार्थांच्या नशेत गाड्या चालवल्या होत्या का, याचाही तपास करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
माजलगावमधील अपघातात आई-वडील गमावलेल्या रोहित गायकवाड यांनी पोलिसांकडे न्यायाची मागणी केली आहे. "अपघाताच्या वेळी गाड्यांमध्ये असलेले सर्वजण या घटनेस जबाबदार आहेत. केवळ चालकावर कारवाई करून चालणार नाही, तर रेसमध्ये सहभागी असलेल्या दोन्ही गाड्यांमधील सर्वांनाच अटक करावी", अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पुरवणी जबाबातही मुलांची रेस सुरू असल्याचा उल्लेख केल्याचे त्यांनी सांगितले. या रेसचे व्हिडिओ समोर आल्याचा दावा करत, पोलिसांनी त्या दिशेने तपास करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनीही या घटनेवरून पोलीस प्रशासनाकडे तपासाची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी केली आहे. नागरी वस्तीत रेस लावण्यात आली होती का, संबंधित तरुण मद्य किंवा अमली पदार्थांच्या नशेत होते का, गाड्यांमध्ये काही शस्त्रे होती का, या सर्व बाबींची चौकशी झाली पाहिजे, असे सोळंके यांनी म्हटले आहे.
"मुलांच्या हुल्लडबाजीमधून हा अपघात झाला आहे. नागरी वस्तीमध्ये रेस लावलेली होती. त्यावेळेस ते दारूच्या नशेत होते का अमली पदार्थांच्या नशेत होते, हाही प्रश्न निर्माण होतो; त्याचाही तपास पोलिसांनी केला पाहिजे. त्यांच्या गाडीमध्ये काही शस्त्रे सापडली आहेत का, त्या दृष्टीनेही तपास केला पाहिजे. कारण ही गुंडगिरी करणारे श्रीमंत बापाचे लाडके लेक आहेत. गुंडगिरीमधून मिळालेला अमाप पैसा अशा हुल्लडबाजी आणि मस्तीतून खर्च केला जात आहे, ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आज एक गायकवाड कुटुंब उघड्यावर पडले आहे, त्या तीनही मुलांचा आधार हरवला आहे. याला सर्वस्वी ही मस्तीच जबाबदार आहे. पोलिसांनी या मस्तीखोर मुलांची व त्यांच्या पालकांची मस्ती जिरवली पाहिजे", अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केली आहे.
दरम्यान, बीडच्या माजलगाव येथे भरधाव वेगातील चारचाकी गाडीने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत प्रल्हाद गायकवाड व सुनीता गायकवाड यांना प्राण गमवावे लागले. दुचाकीला धडक दिल्यानंतर या गाडीच्या एअरबॅग देखील उघडल्या होत्या; त्यामुळेच गाडीतील चारही मुलांना कोणतीही जखम झाली नाही. या प्रकरणातील जे आरोपी आहेत, त्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे, अशी मागणी आता आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केली आहे.
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