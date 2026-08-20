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बीडच्या डॉक्टरांनी ऑपरेशन करताना पोटात विसरले हँडग्लोज अन् कागद : ससूनकडून चौकशी समिती स्थापन

महिलेची प्रसूती केल्यावर पोटातच हातमोजे आणि कागद राहिल्याचा आरोप कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे. हातमोजे, कागदी रुमालामुळे १९ वर्षीय संध्या गायकवाड ही मृत्यूशी झुंज देत आहे.

Beed Hospital Negligence
सुरज गायकवाड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 6:38 PM IST

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पुणे : बीड येथील शासकीय रुग्णालयात एका महिलेची प्रसूती केल्यावर पोटातच हातमोजे आणि कागद राहिल्याचा आरोप कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे. या धक्कादायक घटनेत सीझरनंतर पोटात राहिलेल्या हातमोजे, कागदी रुमालामुळे १९ वर्षीय संध्या गायकवाड ही मृत्यूशी झुंज देत आहे. आता "या प्रकरणी पुण्यातील ससून रुग्णालयात ५ डॉक्टरांची समिती तयार करण्यात आली. या समितीचा अहवाल लवकरच येणार आहे," अशी माहिती ससून रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. यलप्पा जाधव यांनी दिली.

Beed Hospital Negligence
सुरज गायकवाड (ETV Bharat)

आता रुग्णाची स्थिती स्थिर आहे : या घटनेच्या बाबत ससून रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. यलप्पा जाधव म्हणाले की, "बीडमधील संध्या गायकवाड या रुग्णाला आमच्याकडं ११ ऑगस्ट रोजी दाखल करण्यात आलं आणि १२ ऑगस्ट रोजी त्यांचं ऑपरेशन करण्यात आलं आहे. सध्या रुग्णाची स्थिती ही स्थिर असून त्यांच्यावर योग्य ते उपचार करण्यात येत आहेत. जे काही सांगितलं जात आहे, त्याबाबत डॉक्टरांची कमिटी तयार करण्यात आली. या कमिटीचा अहवाल आल्यावर याबाबत अधिक भाष्य करता येईल, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

Beed Hospital Negligence
सुरज गायकवाड (ETV Bharat)

बीड येथील शासकीय रुग्णालयात केलं सिझर : याबाबत संध्या गायकवाडचा पती सुरज गायकवाड म्हणाला की, "आम्ही बीड जिल्ह्यातील वडवणी येथील असून माझ्या बायकोच्या डिलिव्हरीसाठी बीड येथील शासकीय रुग्णालयात १ ऑगस्ट रोजी दाखल केलं आणि तिथ तिझ सिझर केलं. मात्र दोन दिवसांनी तिला तीव्र पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. यानंतर आम्ही डॉक्टरांना सांगितलं असता त्यांनी सांगितलं सिझर झाल्यानं त्रास होत असत तुमचं डिस्चार्ज झालं. तुम्हाला ठेवायचं तर ठेवू शकतात नंतर आम्ही गावाला खासगी रुग्णालयात दाखवलं, तिथं तपासण्या केल्या, पण बायकोची तब्यत खराब होत होती. पुढं तपासणी केली असता पोटात अनोळखी वस्तू असल्याचं समोर आलं. जास्त त्रास होत असल्यानं आम्ही पुण्यातील दीनानाथ रुग्णालयात आलो. मात्र तिथं आयसीयू उपलब्ध नसल्यानं आम्ही वायसीएम रुग्णालयात गेलो. तिथंही बेड उपलब्ध नव्हता, मग आम्ही ससून रुग्णालयात दाखल केलं. माझ्या पत्नीचं ऑपरेशन करण्यात आलं आहे. आता आमची मागणी आहे, की बीड येथील त्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

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  2. बीडमध्ये धक्कादायक प्रकार; प्रसूतीनंतर महिलेच्या पोटात राहिले हातमोजे, कागदी रुमाल!

TAGGED:

SASSOON FORMS FIVE DOCTOR COMMITTEE
SURGICAL GLOVES AND TISSUE
पोटात विसरले हँडग्लोज अन् कागद
ससूनकडून चौकशी समिती स्थापन
BEED HOSPITAL NEGLIGENCE

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