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बीडच्या मांजरसुंबा घाटात फिल्मी स्टाईल थरार! कोयत्याचा धाक दाखवून कुटुंबाचं अपहरण; 1.80 लाखांची लूट करत घरात डांबलं

मांजरसुंबा घाटात चारचाकी अडवून एका कुटुंबाचं कोयत्याच्या धाकानं अपहरण करण्यात आलं. आरोपींनी 1 लाख 80 हजारांची लूट करून मालमत्ता नावावर करण्यासाठी कुटुंबाला डांबून ठेवलं होतं.

BEED HIGHWAY KIDNAPPING
मांजरसुंबा घाटात फिल्मी स्टाईल थरार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 10, 2026 at 2:52 PM IST

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बीड : सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर बीडच्या मांजरसुंबा घाटात चारचाकी अडवून कोयत्याचा धाक दाखवत एका कुटुंबाचं फिल्मी स्टाईलने अपहरण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या गंभीर प्रकारामुळं परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. तर इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

नेकनूर पोलिसात गुन्हा दाखल : आरोपींनी फिर्यादी आणि त्यांच्या वृद्ध नातेवाईकांना विविध ठिकाणी फिरवून बेदम मारहाण करत सोन्याची अंगठी, रोख रक्कम आणि एटीएम, गुगल पे द्वारे तब्बल एक लाख 80 हजार रुपयांची लूट केली. तसंच मालमत्ता नावावर करण्यासाठी कुटुंबाला घरात डांबून ठेवलं होतं. या प्रकरणी बीड जिल्ह्यातील नेकनूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

माध्यमांशी बोलताना पोलीस निरीक्षक मंगेश साळवे (ETV Bharat Reporter)

फिल्मी स्टाईलनं अपहरण : छत्रपती संभाजीनगर इथं राहणारे फिर्यादी श्रीपाद गंगाधरराव कुलकर्णी (वय 50) हे त्यांच्या चारचाकीनं मानस-वडील विजयसिंह रणनवरे आणि मानस-आत्या सुवर्णमाला रणनवरे यांच्यासह वालवड इथून छत्रपती संभाजीनगरकडे जात होते. मांजरसुंबा घाटाजवळ काळ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओमधून आलेल्या आरोपींनी त्यांची चारचाकी अडवली. आरोपी उदयसिंह उर्फ सोनू सत्यजितसिंह जाधव (रा. गणेगाव, भूम), अझर सय्यद, निखिल, राहुल काळे (सर्व रा. भूम, धाराशिव) आणि इतर दोन अनोळखी व्यक्तींनी कुलकर्णी यांना कोयत्याचा धाक दाखवला. यानंतर आरोपींनी फिर्यादी आणि त्यांच्या वृद्ध नातेवाईकांना बळजबरीनं गाडीत ओढून अपहरण केलं. आरोपींनी कुलकर्णी यांच्याकडून 5 ग्रॅमची सोन्याची अंगठी, खिशातील 40 हजार रुपये रोख, एटीएम स्वॅप करून 40 हजार रुपये आणि गुगल पे द्वारे 50 हजार रुपये बळजबरीने ट्रान्सफर करून घेतले. एवढेच नव्हे तर, वृद्ध पालकांच्या नावावरील मालमत्ता आणि बँक एफडी नावावर करण्यासाठी त्यांना गणेगाव इथील घरात डांबून ठेवून जिवे मारण्याची धमकी दिली. शेवटी पीडितांनी 'डायल 112' वर संपर्क साधल्यानंतर पोलिसांनी त्यांची सुटका केली.

उर्वरित आरोपींचा तपास सुरू : "या प्रकरणात दरोडा टाकणं, डांबून ठेवणं, अपहरण करणं, मारहाण करणं, शस्त्राचा धाक दाखवणं या कलमांनुसार सहा व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. येथील दोन आरोपींना अटक केली आहे. लवकरच उर्वरित आरोपींनाही अटक केलं जाईल," असं नेकनूर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक मंगेश साळवे यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

MANJARSUMBA GHAT
मांजरसुंबा घाट
मांजरसुंबा घाट अपहरण लूटमार प्रकरण
MANJARSUMBA GHAT FAMILY ABDUCTION
BEED HIGHWAY KIDNAPPING

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