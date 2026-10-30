बीड जिल्ह्यात ज्वारी 9 हजारांवर, गहू, बाजरीचे दरही कडाडले; जाणून घ्या कारण आणि व्यापारी-शेतकऱ्यांचे मत
एकीकडे शेती उत्पादन घटले, तर दुसरीकडे अन्नधान्याचे दर वाढल्यानं शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. याबाबतचा आढावा 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर हरिदास तावरे यांनी घेतला आहे.
Published : October 30, 2026 at 1:47 PM IST
बीड : जिल्ह्यात अन्नधान्यांच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. काही महिन्यांपूर्वी 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दरानं विकली जाणारी बाजरी आता 4 हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचली आहे. तर 2 हजार 500 रुपये प्रतिक्विंटल दरानं विकला जाणारा गहू सध्या 4 हजार 300 रुपये प्रतिक्विंटल दरानं विकला जात आहे. दुसरीकडे, तीन ते साडेतीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकली जाणारी ज्वारी आता 7 ते 9 हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचली आहे.
अन्नधान्यांच्या दरात झालेल्या या वाढीमागे उत्पादनातील घट हे प्रमुख कारण असल्याचं सांगितलं जात आहे. यंदा शेतकऱ्यांनी नगदी पिकांना अधिक प्राधान्य दिल्यानं अन्नधान्य पिकांच्या लागवडीकडे कल कमी झाला. परिणामी बाजरी, गहू आणि ज्वारीच्या उत्पादनात घट झाली असून बाजारपेठेत उपलब्धता कमी झाल्यानं दरात मोठी वाढ झाली आहे.
अन्नधान्यांच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला फटका बसत आहे. या दरवाढीमागील नेमकी कारणं काय आहेत आणि याबाबत व्यापारी व शेतकरी काय सांगतायत, हे जाणून घेऊया.
मागील वर्षाच्या तुलनेत अन्नधान्यांच्या दरात मोठी वाढ :
अन्नधान्यांच्या मागील वर्षीच्या आणि यंदाच्या दरांची तुलना केली असता मोठी दरवाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. मागील वर्षी 2 हजार 500 रुपये प्रतिक्विंटल दरानं मिळणारा गहू यंदा 4 हजार 300 रुपयांवर पोहोचला आहे. तर 3 हजार ते 4 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर असलेल्या बाजरीचे दरही वाढले आहेत. ज्वारीच्या दरातही मोठी वाढ झाली असून मागील वर्षी 3 हजार 500 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकली जाणारी ज्वारी आता 6 हजार ते 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत विकली जात आहे.
या दरवाढीमागे दुष्काळ आणि पेरणीअभावी घटलेलं उत्पादन ही प्रमुख कारणे असल्याचं सांगितलं जात आहे. यंदा अनेक शेतकऱ्यांनी नगदी पिकांकडे मोर्चा वळवल्यानं खाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाजरी, ज्वारी आणि गव्हाची पेरणी कमी झाली. त्यातच दुष्काळाचा फटका बसल्याने अन्नधान्याचं उत्पादन घटलं आहे.
परिणामी, बाजारात अन्नधान्याची उपलब्धता कमी झाली असून दरात मोठी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, स्वतःच्या कुटुंबासाठी लागणारं धान्यही शेतकऱ्यांना विकत घेण्याची वेळ आली आहे. पेरणीच न झाल्यानं शेतकऱ्यांसमोर आता अन्नधान्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
दुष्काळाचा फटका; कापूस, सोयाबीनचं उत्पादन घटलं, शेतकऱ्यांवर अन्नधान्य खरेदीची वेळ :
बीड जिल्ह्यात यंदा पावसाअभावी शेती उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. कापूस आणि सोयाबीनचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटलं असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे. एका शेतकऱ्याच्या शेतात मागील वर्षी 70 क्विंटल कापसाचं उत्पादन झालं होतं, मात्र यंदा केवळ 3 क्विंटल कापूस झाला आहे. विशेष म्हणजे, 27 हजार रुपयांचा कापूस विकून 35 हजार रुपयांची बाजरी खाण्यासाठी खरेदी करण्याची वेळ या शेतकऱ्यावर आली आहे. मागील वर्षी 2 हजार रुपये दरानं खरेदी केलेला गहू यंदा 4 हजार रुपये प्रतिक्विंटल झाला आहे. एकीकडे शेती उत्पादन घटले, तर दुसरीकडे अन्नधान्याचे दर वाढल्यानं शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. त्यातच पिण्याच्या पाण्याचीही अत्यंत बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यात कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती :
बीड जिल्हा हा आवर्षणप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरड्या दुष्काळाचा सामना येथील शेतकऱ्यांना करावा लागतो. मागील वर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसला, तर यंदा पावसाअभावी कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दोन्ही नैसर्गिक संकटांमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.
दरम्यान, अन्नधान्य पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी नगदी पिकांकडे आपला कल वाढवला. कापूस आणि सोयाबीनसारख्या पिकांना प्राधान्य दिल्याने बाजरी, ज्वारी आणि गव्हाच्या पेरणीकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी अन्नधान्याचे उत्पादन घटले असून आता स्वतःच्या कुटुंबासाठी लागणारे धान्यही बाजारातून विकत घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी नगदी पिकांसोबतच स्वतःच्या कुटुंबाला वर्षभर पुरेल इतक्या अन्नधान्याची पेरणी करणे गरजेचं आहे. तसेच कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देऊन पिकांच्या गरजेनुसारच पाण्याचा वापर करणं आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यावर बाजारातून अन्नधान्य खरेदी करण्याची वेळ :
एकीकडे जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळखला जाणारा शेतकरी अन्नधान्य पिकवतो, मात्र आज त्याच शेतकऱ्यावर स्वतःच्या कुटुंबासाठी बाजारातून अन्नधान्य खरेदी करण्याची वेळ आली आहे. नगदी पिकांच्या वाढत्या लागवडीमुळे अन्नधान्य उत्पादनाकडे झालेले दुर्लक्ष आणि बदलत्या हवामानाचा फटका यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर अन्नधान्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
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