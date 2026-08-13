बीडमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा; 90.75 कोटी खात्यात जमा होणार, पण 'नील सर्टिफिकेट' अन् नव्या कर्जाची मागणी
बीड जिल्ह्यातील 32 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेतून 90.75 कोटींचा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी बँकेकडं 'नील सर्टिफिकेट' आणि नवीन पीक कर्जाची मागणी केली आहे.
Published : August 13, 2026 at 10:14 AM IST
बीड : सरकारनं घोषित केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026' अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 90.75 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. तर पहिल्या यादीत 32 हजार 34 शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. याविषयी जिल्ह्यातील शेतकरी काय म्हणतात आपण पाहू यात...!
तुमच्याकडं कर्ज नाही असं नील सर्टिफिकेट बँकेनं द्यावं : "माझ्याकडं सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचं एक लाख 60 हजार रुपये कर्ज होतं. त्यापैकी माझ्या खात्यावर 80 हजार रुपये जमा झाल्याचा मेसेज आला आहे. मी अजून बँकेत गेलो नाही. मात्र, केवायसी केली आहे. बँकेत विचारणा केली असता बँकेनं सांगितलं की, आमच्या खात्यावर पैसे आले आहेत. संपूर्ण कर्जमाफी झाली तर आम्ही समाधानी आहोत. यानंतर आम्हाला बँकेनं तुमच्याकडं कर्ज नाही, असं नील सर्टिफिकेट द्यावं," अशी मागणी शेतकरी लक्ष्मण महादेव आमटे यांनी केली.
शेती करण्यासाठी पीक कर्ज द्यावं : "माझं एक लाख 47 हजार रुपये बँकेचे कर्ज आहे. तो आकडा बरोबर आला आहे. पहिल्या यादीत माझं नाव आलं आहे. बँकेमध्ये या संदर्भात अजून चौकशी केलेली नाही. परंतु माझं पहिल्या यादीत नाव आलं आहे. मागील तीन वर्षांपासून सततच्या अतिवृष्टीमुळं हे पैसे मी भरू शकलो नाही. महसूल मंडळामध्ये सतत दोन वर्ष अतिवृष्टी झाली आणि यावर्षी अत्यल्प प्रमाणात पाऊस आहे. त्यामुळं घेतलेलं पीक कर्ज भरू शकलो नाही. मी बँकेमध्ये गेलो असता त्या ठिकाणी मला अधिकारी भेटले नाहीत. मात्र मी या संदर्भात चौकशी करणार आहे. ज्या पद्धतीनं यादीमध्ये नाव आलं आहे, तर आम्हाला बँकेनं आमच्याकडं कर्ज नाही, असं नील सर्टिफिकेट द्यावं ही आमची मागणी आहे. पुन्हा आम्हाला शेतीची कामं करण्यासाठी पीक कर्ज देण्यात यावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे," अशी प्रतिक्रिया शेतकरी महादेव निवृत्ती आमटे यांनी दिली.
आतापर्यंत 13 हजार 110 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ : सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 90 कोटी 75 लाख रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत, तर पहिल्या यादीत 32 हजार 34 शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. तर आतापर्यंत 13 हजार 110 शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि आर्थिक तरतूद : राज्य सरकारनं 2 जून 2026 रोजी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026'चा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीक कर्जासाठी कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसंच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद केलीय. मात्र, एकाच शेतकऱ्याला कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदान असे दोन्ही लाभ मिळणार नाहीत, असं शासनानं स्पष्ट केलंय. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी राज्य सरकारनं 36 हजार 525 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामुळं मोठ्या संख्येनं शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची पडताळणी, पात्रता निश्चिती, आधार प्रमाणीकरण आणि बँक स्तरावरील प्रक्रिया पूर्ण होणं आवश्यक आहे.
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