रेशीमाच्या धाग्यातून बीडच्या शेतकऱ्यांची समृद्धीकडे वाटचाल, 'रेशीम रोपातून' शेतकरी कमवतोय वर्षाकाठी 60 ते 70 लाख
बीडमध्ये रेशीमाच्या धाग्यातून नाही तर रेशीम किड्यांच्या पोषणासाठी लागणाऱ्या तुतीच्या म्हणजेच 'रेशीम रोपातून' वर्षाकाठी 60 ते 70 लाख रुपये एक शेतकरी कमाई करतोय.
Published : March 26, 2026 at 4:44 PM IST
बीड - दुष्काळाची छाया, संकटांची मालिका या सगळ्यावर मात करत बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आता नव्या आशेचा धागा विणताना दिसत आहेत. हा धागा आहे रेशीम उद्योगाचा बीडच्या काबी गावच्या तुतीच्या रोपांची मागणी आता थेट इतर राज्यांतून वाढली असून, येथून मोठ्या प्रमाणावर रोपे बाहेर पाठवली जात आहेत. छोट्याशा रोपातून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठी आशा निर्माण झाली आहे. या 'रेशीम रोपांमुळे' शेतकऱ्याला वर्षाकाठी लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत असून त्यांच्या कष्टाला नवी दिशा मिळाली आहे. त्यामुळे बीडचा शेतकरी आता संकटांवर मात करत रेशमाच्या धाग्यातून समृद्धीचे स्वप्न विणताना दिसतात. बीड जिल्ह्यामध्ये या शेतकऱ्यांनी एक आगळावेगळा उद्योग करत एक नवी क्रांतीच घडवली आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक नवा उद्योग या ठिकाणी उभा केला आहे. यातून दररोज 50 ते 60 महिलांना रोजगार निर्मिती होत आहे या ठिकाणची रोपांना संपूर्ण महाराष्ट्रासह इतर राज्यात देखील मोठ्या प्रमाणात मागणी होत आहे.
यासंदर्भात बोलताना शेतकरी वशिष्ठ पिसाळ सांगतात, "शेतीला जोडधंदा म्हणून काहीतरी करावं म्हणून रेशीम रोपाचा व्यवसाय मी चालू केला. ज्यावेळेस हा व्यवसाय चालू केला त्यावेळेस अनेकांनी मला नावे ठेवली. मात्र मी लोकांना न जुमानता हा माझा व्यवसाय मी चालू ठेवला. जवळपास वर्षाकाठी मला सत्तर लाख रुपयांपर्यंत माझा टर्नओव्हर होतो. प्रत्येक वर्षातून दोनवेळा या रोपांची लागवड करतो. संपूर्ण वर्षभर रोप निर्मितीचे कामे करतो, महाराष्ट्र मध्ये नागपूरसह संपूर्ण राज्यात देखील रोपे दिली आहेत. तर राज्याबाहेर देखील झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटक राज्यामध्ये माझ्या रोपाला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. जे शेतकरी रेशीम शेती करतील त्या शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी प्रती सहा ते सात लाख रुपये उत्पन्न यामधून मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या पर्याय नाही, रेशीम पैदास करावी जेणेकरून आपल्याला कुणापुढे हात पसरण्याची गरज पडणार नाही. त्याचबरोबर कुणालाही उसने पैसे मागण्याची गरज पडत नाही, शेतकऱ्याला सहा ते सात लाख रुपये उत्पन्न निघते. तर माझ्या रोपाच्या माध्यमातून 60 ते 70 लाखापर्यंत मला त्यातून नफा मिळतो."