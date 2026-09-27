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"मलमपट्टी नको, कायमस्वरूपी उपाययोजना करा!" राज्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर बीडच्या शेतकऱ्यांची सरकारकडे आर्त हाक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी राज्यातील तब्बल 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. यावर बीडच्या शेतकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Maharashtra Drought 2026
मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर केला (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 4:20 PM IST

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बीड : बीड जिल्ह्यात यंदा पावसानं पाठ फिरवल्यानं दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारनं बीड जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून, दुष्काळाच्या उपाययोजना सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना देण्यात येतील, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलंय. मात्र, शेतकरी या निर्णयावर समाधानी नसल्याचं चित्र आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळं झालेल्या नुकसानीची मदत अद्याप पूर्णपणे मिळाली नसल्याचा आरोप बीडच्या शेतकऱ्यांनी केलाय. त्याचबरोबर पीक विम्याची रक्कमही मिळाली नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

प्रतिक्रिया देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)

पुढील आठ महिने कसे काढायचे? : "आम्हाला मलमपट्टी नको, ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करा," अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. पावसाअभावी सोयाबीन, कापूस यांसह खरीप पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, तुमच्या 15 ते 20 हजार रुपयांच्या मदतीनं आम्हाला काय होणार आहे, पुढील आठ महिने कसे काढायचे, असा सवाल शेतकरी सरकारला विचारत आहेत. मुलांच्या शैक्षणिक शुल्कात सवलत आणि जनावरांसाठी चारा आणि पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी महिला शेतकरी अलका आत्माराम ढिसले यांनी केली.

दुष्काळ जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाही : शेतकऱ्यांच्या मते, केवळ दुष्काळ जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाही. हेक्टरी ठोस आर्थिक मदत, पीक विमा आणि चारा-पाण्याची तातडीने व्यवस्था करावी. काही शेतकऱ्यांनी हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टीच्या काळात 17 हजार 500 रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती; मात्र ती प्रत्यक्षात मिळाली नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.

"सरकारने दुष्काळ जाहीर केला मात्र शेतकरी असमाधानी आहे. कारण संपूर्ण खरीप हंगाम वाया गेला आहे. जूनपर्यंत आम्ही कसं जगायचं पिण्यासाठी पाणी नाही सरकारने फक्त दुष्काळ जाहीर केला आहे. हेक्टरी मदत किती देऊ हे देखील सांगितलेलं नाही. नुकसान भरपाई, विमा किती मिळणार याचा मात्र कुठलेही त्यामध्ये उल्लेख नाही, आमची सरकारकडं मागणी आहे की, हेक्टरी आम्हाला एक लाख रुपये मदत द्यावी व पिक विमा मंजूर करावा. 2020 चा पिक विमा द्यावा तसेच मागील वर्षीचा पिक विमा व यावर्षीचा देखील पीक विमा देण्यात यावा." - बालासाहेब येवले, शेतकरी

"सरकारने दुष्काळ जाहीर केला म्हणून असा जीआर मागील वर्षी देखील काढला होता. 17 हजार 500 रुपये देऊ हे जाहीर केले, मात्र दिले नाहीत. दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या पदरात नेमकं काय पडणार आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं, प्रत्यक्षात जीआर मध्ये व आमच्यापर्यंत येण्यात फार मोठी तफावत आहे, प्रति पाच वर्षाचा पिक कापणी प्रयोगाचा जो प्रयोग ठरलेला आहे तो न राबवता ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला. तो 100 टक्के पीक विमा शेतकऱ्यांना द्यावा, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की मी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही आणि मागील वर्षी अतिवृष्टी झाली. त्यामुळं वाहून गेलो नाहीत तर यावर्षी उन्हामुळं वाळून गेलो आहोत." - नीलाराम टोळे, शेतकरी

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TAGGED:

दुष्काळ
MAHARASHTRA DROUGHT 2026
BEED FARMER
CM DEVENDRA FADNAVIS
MAHARASHTRA DROUGHT 2026

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