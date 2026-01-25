ETV Bharat / state

शेतकऱ्याची कमाल! मत्स्यशेतीतून साधली प्रगती; 'पीएम मत्स्य संपदा' योजनेचा मिळाला आधार!

बीड जिल्हामध्ये शेती करायचं म्हणलं की दुष्काळ डोळ्यासमोर येतो. परंतु पारंपारिक शेतीला फाटा देत दीपक मोरे यांनी मत्स्य शेतीतून यांनी चांगलं उत्पन्न मिळवलं आहे.

Deepak More Fish farming
मत्स्य शेती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 5:23 PM IST

बीड : बीड जिल्हा म्हटलं की डोळ्यासमोर दुष्काळ आणि नापिकीचा शेतकऱ्यांसमोर होणार संघर्ष डोळ्यासमोर संघर्ष येतो.. मात्र, याच संघर्षावर मात करत धारूर तालुक्यातील कारी येथील जिद्दी शेतकरी दीपक मोरे यांनी आधुनिकतेची कास धरली आहे. 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'च्या माध्यमातून त्यांनी केवळ सात गुंठ्यांत मत्स्यशेतीचा यशस्वी प्रयोग राबवून लाखो रुपये कमविले आहेत.

आर्थिक पाठबळामुळंच प्रकल्प उभा राहिला : पारंपरिक शेतीला जोडधंद्याची जोड देण्यासाठी दीपक मोरे यांनी मत्स्य व्यवसायाकडं वळण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 25 लाख रुपये खर्चाची योजना आखली. त्यांच्या व्यवसायाला निधी मिळण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतून मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पासाठी त्यांना दोन टप्प्यांत एकूण 9 लाख रुपयांचं अनुदान प्राप्त झालं. या आर्थिक पाठबळामुळंच हा मोठा प्रकल्प उभा राहणं शक्य झालं. प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ जिद्द असून चालत नाही, तर त्याला तांत्रिक ज्ञानाची जोड असावी लागते. बीड जिल्हा मत्स्य विभागाचे अधिकारी सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोरे यांनी बारामती तालुक्यातील पाटस इथं विशेष प्रशिक्षण घेतलं.

Deepak More Fish farming
विक्रीसाठी उपलब्ध असलेला मत्स्य (ETV Bharat Reporter)

लाखोंचं उत्पन्न अपेक्षित : दीपक मोरे यांनी आपल्या पाच एकर शेतीपैकी केवळ सात गुंठ्यांत 25 टँक उभारले आहेत. विटांचं बांधकाम, लोखंडी जाळी आणि उच्च दर्जाच्या ताडपत्रीचा वापर करून हे गोलाकार टँक बनवले. प्रत्येक टँकला इनलेट-आउटलेट पाईप 24 तास ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी ब्लोअर मशीन आणि ऑक्सिजन पाईप्सची जोडणी करण्यात आली आहे. त्यांनी पाटस इथून सात रुपयांना एक बीज असे 20 हजार मत्स्य बीज आणून सोडले. ते आता विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्यानं त्यांच्या या माशांना पाचशे रुपये किलो भाव मिळत आहे. येणाऱ्या काळात त्यांना 50 लाखांचं उत्पन्न अपेक्षित आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळं अनेकदा शेतकरी हताश होऊन टोकाचं पाऊल उचलतात. मात्र, दीपक मोरे यांनी नवनवीन प्रयोग करून यशस्वी मत्स्य शेतीचा पॅटर्न उभा केला आहे.

संपादकांची शिफारस

