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जिथं साधं कुसळही नव्हतं उगत, त्या दगड धोंड्याच्या माळरानावर शेतकऱ्यानं फुलवलं डाळिंबाचं नंदनवन!

जिथं साधं कुसळंही उगवत नव्हतं, तिथं तरुण शेतकऱ्यानं डाळिंबाची बाग फुलवली. या शेतकऱ्यानं माळ रानातून 60 लाख रुपयाचं उत्पन्न काढून शेतकऱ्यांसमोर नवा आदर्श घालून दिला.

Beed Farmer Pomegranate Paradise
शेतकऱ्यानं फुलवली डाळिंबाची बाग (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 12:31 PM IST

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बीड : माळरानावर जिथं साधं कुसळंही उगवत नव्हतं, तिथं तरुण शेतकऱ्यानं डाळिंबाची बाग फुलवली. या केवळ अडीच एकराच्या बागेतून या शेतकऱ्यानं 60 लाख रुपयाचं उत्पन्न काढून शेतकऱ्यांसमोर नवा आदर्श घालून दिला. त्यामुळे शेती पिकत नसल्यानं खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांना नवी उमेद दिली. शंकर गीते असं या अडीच एकर माळरानावरच्या शेतीत डाळिंबाचं नंदनवन फुलवणाऱ्या शेतकऱ्याचं नाव आहे. शंकर गीते यांनी आष्टी तालुक्यातील भातोडी गावातील माळरानावर ही डाळिंबाची बाग फुलवली आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या माळरानात पिकलेली डाळिंबं आता बांगलादेशात निर्यात होतात.

Beed Farmer Pomegranate Paradise
डाळींब (ETV Bharat Reporter)

दगड धोंड्याच्या माळरानात फुलवलं नंदनवन : आष्टी तालुक्यातील भातोडी गावातील तरुण शेतकरी शंकर गीते यांनी अवघ्या अडीच एक्कर क्षेत्रात 1100 डाळिंबाच्या झाडांची 14 बाय 8 वर लागवड केली. या माळरानातून त्यांनी यंदा तब्बल 60 लाख रुपयांचं उत्पादन घेतलं आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या डाळिंबाला प्रति किलो 201 रुपयांचा सर्वाधिक भाव मिळाला असून हे डाळिंब आता थेट बांगलादेशात निर्यात होत आहेत. आधुनिक आणि सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून यशाची नवी वाट निर्माण करणाऱ्या या तरुण शेतकऱ्यानं प्रेरणादायी कहाणी निर्माण केली आहे.

Beed Farmer Pomegranate Paradise
शेतकऱ्यानं फुलवली डाळिंबाची बाग (ETV Bharat Reporter)

अडीच एकरातून तब्बल 60 लाखाचं उत्पादन : आष्टी तालुक्यातील भातोडी गावातील माळरानात जिथं एकेकाळी दगडधोंड्याशिवाय काहीच नव्हतं. ज्या जमिनीत साधं कुसळही उगत नव्हतं, त्याच जमिनीवर आज हिरवीगार डाळिंबाची बाग डौलानं फुलली आहे. तरुण शेतकरी शंकर गीते यांनी अडीच एकर क्षेत्रात तब्बल 1100 भगवा जातीच्या डाळिंबाच्या झाडांची लागवड केली. शेततळ्याच्या पाण्याचा योग्य वापर, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अथक मेहनतीच्या बळावर त्यांनी अशक्य वाटणारं यश शक्य करून दाखवलं आहे. यंदा या फळबागेतून सुमारे 60 लाख रुपयांचं उत्पादन मिळालं आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या डाळिंबाला प्रति किलो 201 रुपयांचा सर्वाधिक बाजारभाव मिळाला.

माळरानातील डाळिंब थेट बांगलादेशात होतात निर्यात : उत्कृष्ट दर्जा आणि सेंद्रिय पद्धतीनं उत्पादित झालेल्या या डाळिंबाला देशाबरोबरच परदेशातही मोठी मागणी आहे. भातोडीच्या शेतातील डाळिंब आता थेट बांगलादेशात निर्यात होत आहेत. पूर्णपणे ऑरगॅनिक पद्धतीनं शेती करत शंकर गीते यांनी माळरानावर अक्षरशः नंदनवन फुलवलं आहे. जिथं एकेकाळी साधं कुसळही उगवत नव्हतं, तिथं आज हजारो डाळिंबांनी बहरलेली बाग पाहायला मिळत आहे. त्यांच्या या प्रयोगामुळे परिसरातील अनेक शेतकरीही फळबाग आणि सेंद्रिय शेतीकडं वळत आहेत. शंकर गीते यांची राज्य शासनाकडंही महत्त्वाची मागणी आहे. "सेंद्रिय शेतीला विशेष प्रोत्साहन द्यावं, युवक शेतकऱ्यांसाठी बक्षीस योजना सुरू करावी, प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा स्तरावर ऑरगॅनिक मॉल उभारून शेतकऱ्यांच्या विषमुक्त उत्पादनाला थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी," अशी त्यांची सरकारकडून अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणेचा नवा आदर्श : जिद्द, मेहनत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर दगड धोंड्याच्या माळरानाचं नंदनवन करणाऱ्या भातोडीच्या तरुण शेतकरी शंकर गीते यांनी अनेक शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणेचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. "युवकांनी शेतीकडं वळलं पहिजे, आपली शेतीच सर्वाधिक पॅकेज आपल्याला देत आहे. यावर्षी मला अडीच एकरमध्ये 60 लक्ष रूपये 09 महिन्यातच मिळाले. पुढील वर्षी ही शेती मला एक कोटीचं पॅकेज नक्कीच देणार आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीला नोकरी प्रमाणंच समजून शेतीकडं वळलं पाहिजे," असं मत युवक शेतकरी शंकर गिते यांनी सांगितलं आहे.

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शेतकऱ्यानं फुलवलं डाळिंबाचं नंदनवन
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