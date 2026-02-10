कॉपी रोखण्यात बीडचा शिक्षण विभाग अपयशी, बारावी परीक्षेत कॉपी पुरवतानाचे ड्रोन व्हिडिओ आले समोर
बीड जिल्ह्यात बारावीच्या परीक्षेदरम्यान कॉपी होत असल्याचं दिसून आलं आहे.
Published : February 10, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 8:00 PM IST
बीड - राज्यभरात बारावीच्या परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. या परीक्षा कॉपीमुक्त करण्यासाठी शिक्षण विभागानं कंबर कसली आहे. भरारी पथकं तर तैनात आहेतच, पण सीसीटीव्ही तसंच ड्रोनद्वारे देखील परीक्षा केंद्रांवर नजर ठेवली जात आहे. तरी देखील काही परीक्षा केंद्रावर कॉपी होत असल्याचं दिसून आलं आहे. शिक्षण विभागाच्या ड्रोन व्हिडिओमध्येच कॉपी होत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळं कॉपी रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाच अपयशी ठरल्याचं दिसून येत आहे.
कॉपी पुरवल्याचे व्हिडिओ आले समोर - चौसाळा येथील आर्ट अँड सायन्स कॉलेजमध्ये काही नागरिक विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवत असल्याचे ड्रोन व्हिडिओ सध्या समोर आले आहेत. शिक्षण विभागानं प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत, तरीदेखील काही नागरिक आपल्या पाल्यांना कॉपी पुरवत असल्याचा ड्रोन व्हिडिओ सध्या शिक्षण विभागानं जारी केला आहे. मात्र, या नागरिकांवर प्रशासन कशा पद्धतीनं कारवाई करतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. अशा लोकांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या लोकांवर गुन्हे दाखल होतील का? हे देखील पाहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.
चौसाळा येथील कॉपीसंदर्भात शिक्षण अधिकारी प्रिया राणी पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
दंडात्मक कारवाई करणार - "चौसाळा येथे घडलेला प्रकार चुकीचा आहे. मात्र, परीक्षा कॉलमध्ये कुणालाही कॉपी देता आली नाही. आम्ही सर्व सीसीटीव्ही चेक केले आहेत. विद्यार्थ्यांनी कॉपी केलेली नाही. विशेष करून त्या ठिकाणी पोलिसांबरोबरच बैठे पथक देखील होते. ज्यावेळेस हे ड्रोन फुटेज बाहेर आले, त्यावेळेस पोलिसांनी देखील त्या ठिकाणी असलेल्या पालकांना तिथून बाहेर काढलं. यानंतर असा अनुचित प्रकार झाल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई आम्ही करणार आहोत," असे स्पष्टीकऱण शिक्षण अधिकारी प्रिया राणी पाटील यांनी दिले.
हेही वाचा -
- लोकलच्या गर्दीनं घेतला बारावीच्या विद्यार्थ्याचा जीव, परीक्षेला जाताना रेल्वेतून पडून मृत्यू
- दिव्यांगत्वावर मात करत तुषारची बारावी परीक्षा; नंदुरबारमध्ये 18 हजार परीक्षार्थींवर सीसीटीव्हीची नजर
- बारावीच्या परीक्षेला प्रारंभ; बीड जिल्ह्यात 'इतक्या' विद्यार्थ्यांची परीक्षा,केंद्रामध्ये असणार सीसीटीव्हीची नजर