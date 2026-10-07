बीडमध्ये दुष्काळाचं सावट; 8 लाख 57 हजार पशुधनाच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर, जनावरे जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष
बीडमध्ये दुष्काळामुळं 8 लाख पशुधनाच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शेतकरी सोयाबीनचे भुसकट साठवत असून, शासनाकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी केलीय.
Published : October 7, 2026 at 5:36 PM IST
बीड : जिल्ह्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानं तब्बल 8 लाख 57 हजार जनावरांच्या चारा आणि पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. त्यामुळं भविष्यात जिल्ह्यात चाऱ्याची टंचाई भासू नये, यासाठी शेतकरी आतापासूनच चारा साठवण्याच्या तयारीला लागलेत. सध्या सोयाबीन काढणीचा हंगाम सुरू आहे. सोयाबीनपासून तयार होणारे भुसकट शेतकरी एकत्र करून आगामी काळासाठी त्याची साठवणूक करत आहेत. भविष्यात चाऱ्याची अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी शासन स्तरावरूनही विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. बीड जिल्ह्यात सध्या सुमारे 60 दिवस पुरेल एवढाच चारा उपलब्ध आहे. मात्र, काही तालुक्यांमध्ये चाऱ्याची उपलब्धता कमी-अधिक प्रमाणात आहे. जिल्ह्यातील चारा बाहेरील जिल्ह्यात विक्रीसाठी जाऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जात आहे.
बीड जिल्ह्यात किती पशुधन
- गायी - 341240
- म्हैस -163835
- शेळी - 292973
- मेंढी - 57278
- गाढव - 143
- घोडा - 191
- वराह - 1402
- एकुण - 857065
गायींसह इतर जनावरे जगवण्याचं मोठं आव्हान : जिल्ह्यातील पशुधनापैकी गायींची संख्या सर्वाधिक असून, दूध उत्पादनाच्या दृष्टीनं गाईचं महत्त्व मोठं आहे. त्यामुळं दुष्काळाच्या परिस्थितीत गायींसह इतर जनावरं जगवण्याचं मोठं आव्हान शेतकऱ्यांसमोर उभं राहिलं आहे.
मेंढ्या आणि मेंढपाळांचा विमा उतरवावा : बीड जिल्ह्यात दुष्काळामुळं मेंढपाळांनाही मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मेंढ्या आणि शेळ्यांसाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी धनगर बांधवांना वणवण भटकावं लागत आहे. शासनाकडून केवळ घोषणा न करता ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मेंढपाळांकडून केली जात आहे. मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र पॅकेज जाहीर करावं, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करावी, तसंच मेंढ्या आणि मेंढपाळांचा विमा उतरवावा, अशीही मागणी करण्यात येत आहे. योग्य उपाययोजना न झाल्यास मेंढपाळांचा पारंपरिक व्यवसाय संकटात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गायी-म्हशींसाठी चारा दावणीला द्यायचा की, चारा छावण्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यायचा, हा प्रश्नही यानिमित्तानं उपस्थित झाला आहे.
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