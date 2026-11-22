बीडमध्ये गोशाळांसमोर चारा-पाण्याचा गंभीर प्रश्न; 40 गोशाळा आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत!
बीड जिल्ह्यात पावसाअभावी चारा-पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. 40 गोशाळा (Cow Shelters) अडचणीत आहेत.
Published : November 22, 2026 at 8:54 PM IST
बीड : बीड जिल्ह्यात यंदा पावसानं पाठ फिरवल्यानं गोशाळा (Cow Shelters) चालकांसमोर चारा आणि पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय. चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाल्यानं गोशाळा चालकांना दूरवरून चारा आणावा लागत आहे. दुसरीकडं, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही करणं कठीण झालंय. त्यामुळं गोशाळा चालकांची मोठी कसरत सुरू आहे. याबाबत गोशाळा चालक काय म्हणतात, जाणून घेऊया...
प्रत्येक गाईमागे 100 रुपये अनुदान जाहीर करावं : कत्तलखान्यात जाणाऱ्या गाईंचं प्राण वाचवण्यात गोशाळांची महत्त्वाची भूमिका आहे. सध्या बीड जिल्ह्यात पाऊस नसल्यानं चाऱ्याची भीषण टंचाई निर्माण झालीय. शासनाकडून प्रत्येक गाईमागे केवळ 50 रुपये अनुदान दिलं जातंय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोशाळांसाठी पाण्याची व्यवस्था केली असली, तरी चाऱ्याचा मोठा प्रश्न ऐरणीवर आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गोशाळांना 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे. तसेच, बाजारात मोठ्या प्रमाणात पशुधन विक्रीसाठी येत आहे. त्यातील अनेक जनावरांची कत्तल होण्याची भीती आहे. पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रत्येक गाईमागे 100 रुपये अनुदान जाहीर करावं, गोशाळांना छावणीचा दर्जा द्यावा आणि 2016 मध्ये काढण्यात आलेला शासन निर्णय पुन्हा लागू करावा, अशा प्रमुख मागण्या गोशाळा चालक युवराज बहिरवाळ यांनी केल्या आहेत.
बीड जिल्ह्यातच चारा उपलब्ध नाही : गोशाळा चालवताना चाऱ्याचा प्रश्न सर्वाधिक गंभीर बनला आहे. अनेक अडचणींचा सामना करून गोशाळा चालक चाऱ्याची व्यवस्था करत आहेत. मात्र, बीड जिल्ह्यातच चारा उपलब्ध नसल्यानं दूरवरून चारा आणावा लागत आहे. त्यामुळं शासनानं काहीतरी मदत करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच, पोलीस कारवाईदरम्यान कत्तलखान्याकडं जाणाऱ्या ज्या गाई गोशाळेत आणल्या जातात, त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी गोशाळा चालक प्रयत्न करत आहेत. तर गाईंचं प्राण वाचवता येत असल्यानं समाधान मिळत असल्याचं संजय भांडाने यांनी सांगितलं.
शासनाने गोशाळांना आर्थिक मदत द्यावी : दरम्यान, बीड जिल्ह्यात सध्या 40 गोशाळा सुरू आहेत. या गोशाळांच्या माध्यमातून कत्तलखान्याकडं जाणाऱ्या गाईंचं प्राण वाचवण्याचं काम केलं जात आहे. मात्र, जनावरांचे संगोपन करताना गोशाळा चालकांना चारा, पाणी आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळं शासनाने गोशाळांना तातडीनं आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी गोशाळा चालकांकडून केली जात आहे.
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