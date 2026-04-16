बीडमध्ये पुन्हा एकदा स्त्री जन्मदर घसरला; 1000 मुलांमागे फक्त 862 मुली, आरोग्य विभागाकडून सोनोग्राफी सेंटरची केली जाणार तपासणी

बीड जिल्ह्यामध्ये स्त्री जन्मदरामध्ये (Female Birth Rate) पुन्हा एकदा मोठी घसरण झाल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. 1000 मुलांमागे फक्त 862 मुली आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 16, 2026 at 7:54 PM IST

Updated : April 16, 2026 at 8:54 PM IST

बीड : जिल्ह्यात पुन्हा एकदा स्त्री जन्मदर (Female Birth Rate) घटत असल्याचं आकडेवारीतून समोर आलं आहे. बीड जिल्ह्यातील शासकीय तसंच नोंदणीकृत रुग्णालयांच्या नोंदींनुसार हा जन्मदर कमी झाल्याचं स्पष्ट झालंय. वर्षनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, 2021-22 मध्ये 1000 मुलांमागे 937 मुली जन्मल्या होत्या. 2022-23 मध्ये हा आकडा 929 वर आला. 2023-24 मध्ये तो घटून 896 झाला, तर 2024-25 मध्ये आणखी कमी होऊन 861 वर पोहोचला आहे. सध्या सुरू असलेल्या 2025-26 वर्षात फेब्रुवारी अखेरपर्यंत हा आकडा 861 इतकाच राहिला आहे.

उपायोजना करण्याची गरज : हा जन्मदर आणखी खाली येऊ नये यासाठी आतापासूनच उपायोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सध्या बीड जिल्ह्यातील विविध रुग्णालयांमध्ये आरोग्य विभागाकडून गर्भधारणा पूर्व, प्रसवपूर्व निदान तंत्र (PCPNDT) कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी आशा स्वयंसेविका तसंच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केलं जात आहे.

प्रतिक्रिया देताना जिल्हा शल्य चिकित्सक सतीश कुमार सोळुंके आणि तत्वशील कांबळे, मनीषा तोकले (ETV Bharat Reporter)

सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी : आरोग्य विभागाकडून जिल्ह्यातील 218 सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी करण्यात येणार असून, गैरप्रकार आढळल्यास कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके यांनी दिलाय.




1000 मुलांच्या मागे मुलींचा जन्मदर 862 (सन -2026)
1) अंबाजोगाई -866
2) आष्टी -835
3) बीड - 864
4) धारूर - 780
5) गेवराई - 852
6) केज- 867
7) माजलगाव - 853
8) परळी - 865
9) पाटोदा - 787
10) शिरूर - 951
11) वडवणी - 907
एकूण सरासरी - 862



प्रशासनाकडून कारवाई केली जावी : बीड जिल्ह्यात स्त्री जन्मदर कमी असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर आता प्रशासनाकडून कारवाई केली जावी, अशी मागणी होत आहे. अनधिकृत सोनोग्राफी सेंटर तसंच अनधिकृत गर्भपात कोठे केला जातो? याबाबतची माहिती घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात अशा पद्धतीच्या कारवाई झाल्या नसल्यानं हा जन्मदर घटल्याची चिंता देखील सामाजिक कार्यकर्ते तत्त्वशील कांबळे यांनी व्यक्त केली.

बीड जिल्हा ‘रेड झोन’मध्ये : 2011 च्या जनगणनेनंतरही बीड जिल्हा ‘रेड झोन’मध्ये असल्याचं समोर आलं होतं. त्यावेळी आंदोलने, मोर्चे, अटक आणि गुन्हे दाखल झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. सध्या पुन्हा काही तालुक्यांमध्ये अत्यंत धक्कादायक आकडेवारी समोर येत आहे. बीड जिल्ह्यातील नागरिकांनी समोर येणं गरजेचं आहे. ही आकडेवारी अत्यंत धोकादायक आहे. यावर आरोग्य विभाग सामाजिक कार्यकर्ते यांनी काम केलं पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.



ठोस पावले उचलण्याची गरज : बीड जिल्ह्यात मुलींचा सेक्स रेशो दर अत्यंत कमी असल्याचा पाहायला मिळत आहे. 1000 मुलांमागे केवळ 862 मुली जन्मत असल्यानं ही परिस्थिती समाजासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळं सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यासाठी प्रशासनाने आणि सामाजिक संस्थांनी मिळून ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

