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दुष्काळात परवानगीशिवाय रजा अन् मुख्यालय सोडण्यास अधिकाऱ्यांना मनाई, बीड जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

बीड जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व 11 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर प्रशासनही आता ॲक्शन मोडवर आलं आहे.

Beed District Collector on drought
बीडमधील दुष्काळी परिस्थिती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 11:03 AM IST

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बीड - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात 75 टक्के दुष्काळ जाहीर केला आहे. ट्रिगर एक लागू झालेल्या राज्यातील 265 तालुक्यात हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यात हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. 93 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. या भागात समाधानकारक पाऊस पडल्याने तिथे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. बीड जिल्ह्याचा समावेशही दुष्काळी भागात करण्यात आला आहे. आता या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

बीड जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व 11 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर प्रशासनही आता ॲक्शन मोडवर आलं आहे. दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असताना अधिकारी मुख्यालयावर उपलब्ध असणं गरजेचं असल्याचं लक्षात घेत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. बीड जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना परवानगीशिवाय रजा घेता येणार नाही. तसंच परवानगीशिवाय मुख्यालयही सोडता येणार नाही, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले आहेत.

Beed District Collector on drought
बीडमधील दुष्काळी परिस्थिती (ETV Bharat Reporter)

दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी सज्ज राहावेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता दुष्काळाच्या संकटात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आणि प्रशासनाची जबाबदारी दोन्हीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा थेट वॉच असणार आहे.

बीड जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये सध्या पाण्याची बिकट परिस्थिती आहे. चांगला पाऊस न झाल्याने तलाव, नदी कोरड्या आहेत. त्यामुळं पिकांना जगवायचं कसं? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. येत्या काळात ही पहिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. पिण्यासाठी पाणी नाही, जनावरांसाठी चारा नाही, पिकांना पाणी नाही, अशी भयावह परिस्थिती बीडमध्ये आहे. अशातच आता दुष्काळ जाहीर झाल्याने याचा तरी फायदा होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱयांनी व्यक्त केली.

Beed District Collector on drought
बीडमधील दुष्काळी परिस्थिती (ETV Bharat Reporter)

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TAGGED:

BEED OFFICER LEAVE
बीड जिल्हाधिकारी आदेश
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