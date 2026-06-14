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अल्पवयीन विवाहितेचा नियमबाह्य गर्भपात? अतिरक्तस्रावानंतर बेपत्ती तरुणीच्या पतीसह सासरच्या लोकांवर गुन्हा दाखल

बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे एका अल्पवयीन विवाहित तरुणीचा गर्भपात करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकरणानंत पीडितेच्या नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Beed Crime News
अल्पवयीन विवाहितेचा नियमबाह्य गर्भपात (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 5:08 PM IST

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बीड : अल्पवयीन मुलींच्या विवाहामुळे नेहमीच चर्चेत असलेल्या बीड जिल्ह्यात धक्कादायक बाब समोर आली आहे. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे एका अल्पवयीन विवाहितेचा गर्भपात करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (13 जून) समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, हा गर्भपात माजलगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते बाबुराव पोटभरे यांनी केला आहे.

तरुणीची प्रकृती खालावली : गर्भपात प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळं संबंधित तरुणीची प्रकृती गंभीररीत्या खालावली. प्रकृती बिघडल्यानंतर तिला एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, माजलगाव येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित तरुणीला पुढील उपचारासाठी बीड जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठवल्याचा दावा केला होता. मात्र, चौकशीदरम्यान संबंधित तरुणी जिल्हा रुग्णालयात दाखलच झाली नसल्याचा दावा करण्यात येत असल्यानं प्रकरणाला गंभीर वळण मिळालं आहे.

प्रतिक्रिया देताना (ETV Bhatrat Reporter)

अल्पवयीन विवाहित तरुणीचा गर्भपात करण्यात आल्याची घटना आज आम्हाला प्राप्त आहे. त्यानंतर संबंधित रुग्णाचा शोध घेतला असता ती तेथे आढळून आली नाही. या घटनेची सविस्तर माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. - डॉ. सतिशकुमार सोळंके, जिल्हा शल्य चिकित्सक

प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली : गर्भपातासंदर्भात शासनाने घालून दिलेले नियम आणि वैद्यकीय प्रक्रिया असताना त्या सर्व नियमांना बगल देत शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकारामुळं जिल्हा रुग्णालयातील शल्यचिकित्सकही संभ्रमावस्थेत आहेत. संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. उपचारानंतर संबंधित तरुणीचा ठावठिकाणा लागत नसल्यानं प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. तिचा शोध घेण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनानं संबंधित यंत्रणांना सूचना दिल्या असून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह : या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून माजलगाव येथील संबंधित डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते बाबुराव पोटभरे यांनी केली आहे. या गंभीर घटनेमुळं आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून जिल्हाभरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, बालविवाह केल्याप्रकरणी माजलगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यात पती, सासू-सासरे तसेच पीडितेचे आई-वडील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत.

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TAGGED:

गर्भपात
ILLEGAL ABORTION
MAJALGAON PRIMARY HEALTH CENTRE
माजलगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र
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