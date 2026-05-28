अंबाजोगाई हादरली! सावत्र आई अन् मुलाच्या अनैतिक संबंधांचा थरारक शेवट; प्रियकराच्या मृत्यूनंतर आईचीही आत्महत्या!
अंबाजोगाईत सावत्र आई आणि मुलाच्या अनैतिक संबंधांचा दुर्दैवी शेवट झाला. बदनामीच्या भीतीनं मुलानं, तर त्याच्या मृत्यूच्या धक्क्यानं सावत्र आईनं रुग्णालय परिसरात आत्महत्या केली.
Published : May 28, 2026 at 4:41 PM IST
बीड : सून, नातं आणि समाजमनाची चौकट मोडून एकत्र आलेल्या सावत्र आई आणि मुलाच्या अनैतिक संबंधांचा अत्यंत थरारक आणि दुर्दैवी शेवट अंबाजोगाई इथं झाला. बदनामीच्या भीतीनं मुलानं आत्महत्या करून जीवन संपवलं तर प्रियकर मुलाच्या मृत्यूचा धक्का सहन न झाल्यामुळं सावत्र आईनं रुग्णालयाच्या परिसरातच आत्महत्या करत आपली जीवनयात्रा संपवली. या खळबळजनक घटनेमुळं केज आणि अंबाजोगाई परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
तेलंगणातून दोघांना घेतलं ताब्यात : केज तालुक्यातील एका व्यक्तीचा पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर चार वर्षांपूर्वी त्यांनी एका महिलेशी दुसरे लग्न केलं. संसार सुरू असतानाच साहेबराव यांचा पहिल्या पत्नीच्या मुलाचे सावत्र आईशी प्रेमसंबंध जुळले. हे सूत इतके टोकाला गेले की, काही दिवसांपूर्वी ते दोघे घरातून थेट तेलंगणा राज्यात पळून गेले. आपली पत्नी आणि मुलगा दोघेही बेपत्ता झाल्यानं त्या व्यक्तीनं पोलिसांत धाव घेतली होती. पोलिसांनी तातडीनं चक्र फिरवत तांत्रिक तपासाच्या आधारे फोन ट्रॅप केला. त्या व्यक्तीनं आणि पोलिसांनी तेलंगणा गाठून दोघांनाही ताब्यात घेतलं.
उपचारादरम्यान मुलाचा मृत्यू : आपले अनैतिक संबंध आता सगळ्यांना समजले आहेत, या भीतीपोटी आणि नैराश्यातून त्या व्यक्तीच्या मुलानं आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. प्रकृती खालावल्यानं नातेवाईकांनी त्याला तातडीनं अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारार्थ दाखल केलं. मात्र, त्याची मृत्यूशी सुरू असलेली चार दिवसांची झुंज अपयशी ठरली. उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.
रुग्णालय परिसरात सावत्र आईची आत्महत्या : आपला प्रियकराच्या (नात्यानं सावत्र मुलगा) मृत्यूची बातमी समजताच महिलेला तीव्र धक्का बसला. हा विरह सहन न झाल्यानं तिनं स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या व्यंकटराव डावळे सभागृहाच्या पाठीमागं आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. धपाटे तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तत्परता दाखवत घटनेची पोलिसांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शरद जोगदंड यांनी अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्याच्या पथकाला सूचना दिल्या. त्यानुसार पोलीस उपनिरीक्षक कांदे आणि मंगेश भोले फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी त्यांनी सर्वांसमक्ष पंचनामा केला. यावेळी डॉ. निलेश पुरी यांनी कायदेशीर वैद्यकीय तपासणी करून महिलेला मृत घोषित केले.
घटनेमुळं परिसरात खळबळ : "या घटनेमध्ये मुलानं तीन दिवसांपूर्वी चिंचोली माळ इथं आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर त्याला आंबेजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर त्याची सावत्र आईनंदेखील आपलं जीवन संपवलं," अशी माहिती पोलीस निरीक्षक शरद जोगदंड यांनी दिली.
