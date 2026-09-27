ETV Bharat / state

बीडमध्ये 53 तोळे सोने, 1.75 किलो चांदीची चोरी, स्थानिक गुन्हे शाखेने चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या

53 तोळे सोने, 1.75 किलो चांदी चोरणाऱ्या चोरट्यांना बीड पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने बेड्या ठोकल्या आहेत.

Ambajogai gold silver theft case
बीड स्थानिक गुन्हे शाखेने चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 9:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड - अंबेजोगाईतील 53 तोळे सोने, 1.75 किलो चांदी चोरणाऱ्या चोरट्यांना बीड पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने बेड्या ठोकल्या आहेत, तर एक संशयित फरार असल्याची माहिती बीड पोलीस अधीक्षकांनी दिली.

बीडच्या अंबेजोगाई शहरातील बँक कॉलनी येथील गुलाबचंद सारडा हे घराला कुलूप लावून बाहेरगावी गेले होते. त्यावेळी घरातील 53 तोळे सोने व पावणे दोन किलो चांदीचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला होता. या घटनेबाबत पोलीस तक्रार देण्यात आली होती. त्यानंतर तीन आरोपींविरोधात अंबेजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

बीड स्थानिक गुन्हे शाखेने तपासाची चक्र फिरवली व त्यामध्ये तीन आरोपी आढळून आले. त्यापैकी दोन आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत, तर एक आरोपी फरार आहे. अमर काकासाहेब थोरात (रा क्रांतीनगर अंबेजोगाई), जगजीत सिंग अचल सिंग दुधाने (रा. शिवाजी चौक, परळी) या दोघांना बेड्या ठोकल्या आहेत, तर यातील एक आरोपी फरार आहे. बीड स्थानिक गुन्हे शाखेने कारवाई करत शनिवारी रात्री उशिरा आरोपींना ताब्यात घेत अटक केली.

अंबेजोगाई शहरातील बँक कॉलनीत राहणारे गुलाबचंद हनुमान सारडा यांच्या घरी पहाटे तीन ते चारच्या दरम्यान चोरी झाली होती. त्यामध्ये 53 तोळे सोने व पावणेदोन किलो चांदी असा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला होता.

"आम्हाला तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर हा चोरीचा मोठा प्रकार असल्याचं समोर आलं. अंबेजोगाई शहर पोलीस व बीड स्थानिक गुन्हे शाखा यांनी मिळून याचा तपास केला असता हे दोन चोरटे मिळून आले. त्यांना आम्ही बेड्या ठोकल्या आहेत. त्यांनी जे सोने चोरी केले होते ते आम्ही हस्तगत केले आहे. ते सोने त्यांनी एकमेकांमध्ये वाटणी करून घेतले होते. आरोपींनी अंगावरचे कपडे काढून टाकून नवीन कपडे घातले होते. यामधील एक आरोपी फरार आहे. त्याचा शोध आम्ही घेत आहोत," अशी माहिती बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी दिली.

TAGGED:

AMBAJOGAI GOLD SILVER THEFT
अंबेजोगाई सोने चांदी चोरी
AMBAJOGAI THEFT CASE
बीड पोलीस
BEED CRIME BRANCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.