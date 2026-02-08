ETV Bharat / state

अल्पवयीन मुलीशी विवाह करणारा नवरदेव गाडीवरून फरार; नातेवाईकांसह अनेकांविरोधात गुन्हा दाखल!

बीड जिल्ह्यामध्ये अल्पवयीन मुलीचा विवाह होत असताना पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. हे कळताच नवरदेवानं तिथून पळ काढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

Beed Underage Marriage
बीड बालविवाह (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 8, 2026 at 8:21 AM IST

2 Min Read
बीड : कपिलधार येथील मंगल कार्यालयात अल्पवयीन मुलीचं लग्न सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यानंतर पोलिसांसह सामाजिक कार्यकर्त्ये तिथं दाखल झाले. त्यावेळी विवाह सोहळा पार पडला होता. परंतु पोलीस आल्याचं पाहताच नवरदेवानं मंडपातूनच पलायन केलं. या सर्व प्रकाराचा व्हिडिओदेखील समोर आला आहे. या प्रकरणात बीड ग्रामीण पोलिसांनी वधू-वराचे आई-वडील, जवळचे नातेवाईक यांच्यासह कपिलधार देवस्थानच्या विश्वस्तांसह 70 हून लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तसंच पलायन केलेल्या नवरदेवाचा पोलीस शोध घेत आहेत.

बालविवाहामुळं अल्पवयीन मुलींच्या शरीरावर होतो विपरीत परिणाम : "तीर्थक्षेत्र असलेल्या कपिलधार इथं एका अल्पवयीन मुलीचा विवाह होणार आहे, अशी माहिती आम्हाला मिळाली. यानंतर आम्ही तिथं पोहोचलो. त्यावेळी बालविवाह संपन्न झाला होता. आम्ही तिथं आलोय हे कळताच नवरदेवानं तिथून पळ काढला. तिथं असलेल्या काही नातेवाईकांना आम्ही बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात यायला सांगितलं. देवस्थान समिती आणि नातेवाईकांवर आम्ही गुन्हे दाखल केले आहेत. मुलीचं वय तपासलं ती अल्पवयीन असल्याचं समोर आलं. बीड जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलींचे विवाह मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जनजागृती केली जाते. मात्र अल्पवयीन मुलींचं विवाह जास्त वयाच्या मुलाबरोबर लावल्यामुळं मुलींच्या शरीरावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. हे नागरिकांना माहिती असूनदेखील काही लोक जाणून-बुजून असे विवाह करत आहेत," अशी प्रतिक्रिया बालहक्क कार्यकर्ता तत्वशिल कांबळे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना तत्वशिल कांबळे, मनीषा तोकले आणि पल्लवी जाधव (ETV Bharat Reporter)

बालविवाह थांबवण्यासाठी प्रशासनानं सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत काम करावं : "पाच तारखेला बीडच्या कपिलधार इथं बालविवाह संपन्न झाला. पोलीस प्रशासन आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना माहिती समजल्यानंतर त्यांनी तिथं ठिकाणी धाव घेतली. हा बालविवाह थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण, आधीच लग्न झालं होतं. मात्र, अल्पवयात मुलीचं लग्न झाल्यानंतर त्यांना संसार कसा करायचा हेही कळत नाही. आपल्यावरची जबाबदारी संपवून एखाद्या मुलीचं आयुष्य उद्धवस्त होतं, हे पालकांना कळत नाही. अल्पवयात लग्न केल्यामुळं मुलींच्या जीवाला धोका आहे. त्यामुळं पालकांनी हे बालविवाह थांबवलं पाहिजेत. प्रशासनानंही असे बालविवाह थांबले पाहिजेत. त्यासाठी कडक कारवाई करावी. कमी वयात लग्न झाल्यामुळं मुलीला समज नसते. त्यामुळं अनेक अडचणीचा सामना मुलीला करावा लागतो. असे प्रकार थांबवण्यासाठी प्रशासनानं सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत असे होणारे प्रकार थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावेत," असं ऊसतोड कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा मनीषा तोकले यांनी सांगितली.

70 हून लोकांविरोधात गुन्हा दाखल : "बीड ग्रामीण पोलीस स्टेशन ठाणे हद्दीत कपिलधार इथं बालविवाह झाला. याची माहिती आम्हाला कळताच आम्ही तिथं धाव घेतली. यानंतर तिथं असलेल्या नातेवाईकांना आणि कपिलधार मंदिर ट्रस्टी यांना आम्ही ग्रामीण पोलीस स्टेशनला यायला सांगितलं. यावेळी आम्ही जवळपास 70 हून लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. 2025 मध्ये 250 बालविवाह रोखले आहेत. बीड जिल्ह्यात असे बालविवाह थांबवण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असं पोलीस निरीक्षक पल्लवी जाधव यांनी सांगितलं.

