बीडमध्ये बालविवाहांचे धक्कादायक वास्तव! 200 विवाह रोखले, पण 400 हून अधिक छुपे विवाह झाल्याचा दावा
बीड जिल्ह्यात छुप्या पद्धतीनं बालविवाह होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. असे विवाह होत असल्यानं तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
Published : June 6, 2026 at 1:33 PM IST
बीड : जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्यानं मोहीम राबवली जात असून आतापर्यंत 200 हून अधिक बालविवाह रोखण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आलं आहे. तसंच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 12 जणांविरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
मात्र, या कारवाईनंतरही जिल्ह्यात छुप्या पद्धतीनं बालविवाह होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, जवळपास 400 हून अधिक बालविवाह गुप्तपणे पार पडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. शासनाकडून बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जात असतानाही ग्रामीण भागात त्याकडे दुर्लक्ष करून अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह लावत असल्याचं दिसून येत आहे. बालविवाहामुळे अल्पवयात मातृत्व येणं, आरोग्याच्या समस्या वाढणं आणि पुढील पिढीच्या शारीरिक, मानसिक विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता असते, यामुळे तज्ज्ञांकडूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी काय सांगितलं? : या प्रकरणी बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सांगितलं की, बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्यानं जनजागृती केली जात आहे. गेल्या एका महिन्यात बालविवाहासंदर्भात 60 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी 5 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. "ग्रामविकास अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांना अशा घटना आढळल्यास तत्काळ माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी 1098 हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला असून जिल्हा परिषद शाळा तसेच सार्वजनिक ठिकाणी या क्रमांकाचे फलक लावण्यात आले आहेत. नागरिकांनी कुठेही बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास तातडीनं प्रशासनाला कळवावं. बालविवाह करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल," असं आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं.
'गावागावांत जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे' : महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी अश्विनी जगताप यांनी सांगितलं की, यावर्षी जिल्ह्यात आतापर्यंत 194 बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे. तसंच ठोस पुरावे उपलब्ध झालेल्या 12 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
"बालविवाहाची माहिती मिळताच संबंधित ठिकाणी जाऊन विवाह थांबविण्याची कारवाई केली जाते. यावेळी अल्पवयीन मुलींच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम आणि कायदेशीर बाबींबाबत नागरिकांना माहिती दिली जाते. सूचना न मानल्यास संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल केले जातात. अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक आणि इतर स्थानिक यंत्रणांच्या सहकार्यानं गावागावांत जनजागृती मोहीम राबविली जात आहे" - अश्विनी जगताप, महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी
तसेच 1098 या टोल-फ्री क्रमांकावर नागरिकांनी निःसंकोचपणे माहिती द्यावी, माहिती देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केले. बीड जिल्ह्यात कारवाई वाढल्यानंतर काही जण इतर जिल्ह्यांमध्ये जाऊन बालविवाह करत असल्याचंही निदर्शनास येत असून, तेथील प्रशासनही अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवून असल्याचं त्यांनी सांगितलं. बालविवाहामुळे मुलींच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे नागरिकांनी याबाबत जागरूक राहण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं.
'मुलगी गर्भवती झाल्यानंतरच प्रकार लक्षात येतो' : बालहक्क कार्यकर्ते तत्त्वशील कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यात यावर्षी 180 हून अधिक बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात यापेक्षाही अधिक बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
त्यांनी सांगितलं की, प्रशासन किंवा स्वयंसेवी संस्थांकडे (एनजीओ) ज्या प्रकरणांच्या तक्रारी पोहोचतात, त्यामध्ये कारवाई होऊन बालविवाह रोखले जातात. मात्र अनेक प्रकरणं अशी असतात की त्यांची कोणतीही तक्रार संबंधित यंत्रणांकडे पोहोचत नाही. अशा बालविवाहांची माहिती अनेकदा संबंधित मुलगी गर्भवती झाल्यानंतर रुग्णालयात दाखल झाल्यावरच समोर येते.
कांबळेंनी काही प्रकरणांमध्ये तक्रार दिल्यानंतरही पोलिसांकडून तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला. "तक्रारींची वेळेत दखल घेऊन तत्काळ कारवाई झाली, तर जिल्ह्यातील अनेक बालविवाह रोखणे शक्य होईल," असंही ते म्हणाले.
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