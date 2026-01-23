ETV Bharat / state

प्राध्यापकाचा अनोखा प्रयोग; छतावर फुलविली 'विषमुक्त' पालेभाज्यांची बाग!

बीडमधील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. राम बडे यांनी घराच्या छतावर सेंद्रिय शेतीचा यशस्वी प्रयोग केला आहे. यात फळभाज्या, पालेभाज्या व कंदमुळे यांचा समावेश आहे.

BEED DR RAM BADE TERRACE FARM
डॉ. राम बडे यांनी छतावर केलेली सेंद्रिय शेती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 2:41 PM IST

1 Min Read
बीड : बीडच्या अंबाजोगाई शहरातील स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. राम बडे यांनी आपल्या घराच्या छतावर शेतीचा यशस्वी प्रयोग राबवून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. शेतकरी कुटुंबातील वारसा लाभलेल्या डॉ. बडे यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जिद्दीच्या जोरावर घराच्या गच्चीवरच दररोज लागणारा ताजा व सेंद्रिय भाजीपाला पिकवला आहे. यात फळभाज्या, पालेभाज्या व कंदमुळे यांचा समावेश आहे.

beed dr ram bade terrace farm
छतावर केलेली पाले भाज्यांची बाग (ETV Bharat Reporter)

टेरेस गार्डनचं आधीच केलं होतं नियोजन : डॉ. बडे यांनी 2023 मध्ये आपल्या घराचं बांधकाम पूर्ण करतानाच 'टेरेस गार्डन'चं नियोजन केलं होतं. छताला ओलावा किंवा गळती लागू नये, यासाठी त्यांनी विशेष काळजी घेतली. दोन स्तरांत प्लास्टिकचा वापर करून त्यावर विटांचा दीड फूट उंचीचा कठडा (वाफा) तयार केला. विशेष म्हणजे, घराचा पाया खोदताना निघालेली काळी मातीच त्यांनी या शेतीसाठी वापरली आहे. पाण्याच्या नियोजनासाठी त्यांनी छतावरील टाकीला वेगळा व्हॉल्व जोडून पॉइंट काढत त्याला पाईप जोडून फवाऱ्या सारखं पाणी या बागेला देतात. यामुळं पाण्याचा अपव्यय टाळून झाडांना आवश्यक तेवढंच पाणी मिळत आहे.

डॉ. बडेंचा प्रेरणादायी उपक्रम : सध्या या बागेतून डॉ. बडे यांच्या कुटुंबाला रोजच्या आहारात लागणाऱ्या बहुतांश भाज्या उपलब्ध होत आहेत. यात मुख्यत्वे वांगी, टोमॅटो, हिरवी मिरची, काकडी, कद्दू या फळभाज्या तसेच पालक, कोथिंबीर, मेथी या पालेभाज्या व इतर मुळा, गाजर, बीट, पत्ताकोबी आणि फुलकोबी यांचा समावेश आहे. या पालेभाज्यांमुळं त्यांची पैशाची बचत होत असून त्यांना विषमुक्तभाजीपाला खायला मिळत आहे .डॉ. बडे यांचा हा उपक्रम शहरात राहणाऱ्या लोकांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून, कमी जागेत आणि उपलब्ध संसाधनात स्वतःची बाग कशी फुलवता येते, याचं उत्तम उदाहरण त्यांनी समाजासमोर ठेवलं आहे.

